Обвал скалы произошел в гроте Голицына в Крыму
Обвал скалы на туристическом маршруте к знаменитому гроту Голицына произошел из-за дождей, сообщили в минприроды Крыма.
Доступ к достопримечательности временно ограничен. Ливневые дожди спровоцировали обрушение части горной породы. В настоящее время специалисты проводят обследование места происшествия и занимаются ликвидацией последствий.
Речь идет о популярном туристическом маршруте, пролегающем по скалистому массиву горы Коба-Кая, известной также как гора Орел. Этот путь ведет к уникальному природному образованию — гроту Голицына, который также известен как грот Шаляпина.
Ранее в районе Адлера зафиксировали молнию рекордной мощности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Популярная радиостанция Зимбабве запустит программу о русской классической музыке
- СМИ: Смартфоны Samsung превращаются в «кирпич» после обновления ОС
- Обвал скалы произошел в гроте Голицына в Крыму
- В РФ 20% контрафактной электроники объяснили влиянием параллельного импорта
- Пес Инди из «Глазами пса» призвал «Оскар» рассматривать кандидатуры животных-актеров
- В Бурятии призвали не есть сурков из‑за угрозы бубонной чумы
- Умер сыгравший жреца в «Иване Грозном» худрук Марийского театра Пектеев
- С экс-солиста Hi-Fi Мити Фомина хотят взыскать полмиллиона за нарушение авторских прав
- В концертной индустрии допустили 70-миллионные гонорары Макана
- В Россию впервые доставили реликвии Будды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru