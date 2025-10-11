Обвал скалы произошел в гроте Голицына в Крыму

Обвал скалы на туристическом маршруте к знаменитому гроту Голицына произошел из-за дождей, сообщили в минприроды Крыма.

Трагедию на Вилючинском объяснили непогодой и неорганизованностью туристов

Доступ к достопримечательности временно ограничен. Ливневые дожди спровоцировали обрушение части горной породы. В настоящее время специалисты проводят обследование места происшествия и занимаются ликвидацией последствий.

Речь идет о популярном туристическом маршруте, пролегающем по скалистому массиву горы Коба-Кая, известной также как гора Орел. Этот путь ведет к уникальному природному образованию — гроту Голицына, который также известен как грот Шаляпина.

Ранее в районе Адлера зафиксировали молнию рекордной мощности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Минприроды Крыма/Telegram
ТЕГИ:ПриродаКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры