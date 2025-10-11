НАТО провела военно-воздушную операцию у границ России после дронов в Польше
Два британских истребителя совершили 12-часовое патрулирование вдоль границы России, говорится на сайте ВВС Великобритании.
Сообщается, что полет проводился совместно с США и НАТО. Операция проводилась в ответ на якобы «неоднократное вторжение в воздушное пространство НАТО российских беспилотников и самолетов».
Напомним, 10 сентября Польша обвинила Россию в нарушении воздушного пространства. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, речь идет более чем о десяти дронах. Эстония также обвинила Россию в том, что три истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство страны. 12 сентября генсек НАТО Марк Рютте объявил о запуске инициативы «Восточный часовой» для усиления обороны стран альянса, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что инцидент с беспилотниками, замеченными в воздушном пространстве Германии, местные СМИ будут использовать, чтобы разжечь неприязнь и агрессию по отношению к России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- НАТО провела военно-воздушную операцию у границ России после дронов в Польше
- Популярная радиостанция Зимбабве запустит программу о русской классической музыке
- СМИ: Смартфоны Samsung превращаются в «кирпич» после обновления ОС
- Обвал скалы произошел в гроте Голицына в Крыму
- В РФ 20% контрафактной электроники объяснили влиянием параллельного импорта
- Пес Инди из «Глазами пса» призвал «Оскар» рассматривать кандидатуры животных-актеров
- В Бурятии призвали не есть сурков из‑за угрозы бубонной чумы
- Умер сыгравший жреца в «Иване Грозном» худрук Марийского театра Пектеев
- С экс-солиста Hi-Fi Мити Фомина хотят взыскать полмиллиона за нарушение авторских прав
- В концертной индустрии допустили 70-миллионные гонорары Макана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru