НАТО провела военно-воздушную операцию у границ России после дронов в Польше

Сообщается, что полет проводился совместно с США и НАТО. Операция проводилась в ответ на якобы «неоднократное вторжение в воздушное пространство НАТО российских беспилотников и самолетов».

Напомним, 10 сентября Польша обвинила Россию в нарушении воздушного пространства. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, речь идет более чем о десяти дронах. Эстония также обвинила Россию в том, что три истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство страны. 12 сентября генсек НАТО Марк Рютте объявил о запуске инициативы «Восточный часовой» для усиления обороны стран альянса, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что инцидент с беспилотниками, замеченными в воздушном пространстве Германии, местные СМИ будут использовать, чтобы разжечь неприязнь и агрессию по отношению к России.

