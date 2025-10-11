В центре внимания слушателей окажутся выдающиеся произведения русских композиторов XIX–XX столетий. В рамках 13 тридцатиминутных выпусков зимбабвийская публика познакомится с творениями великих мастеров: Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Александра Бородина, Животова и Василия Калинникова.

Успех первого сезона подтвердил востребованность проекта среди местной аудитории. По словам руководителя радиостанции Classic 263 Терренса Мапурисаны, весенне-летние эфиры 2025 года стали значимым культурным событием. Проект не только познакомил слушателей с богатством русской музыкальной традиции, но и сумел гармонично соединить образовательную составляющую с эмоциональным восприятием классических произведений.

Особое внимание в программе уделяется тщательному подбору музыкального материала и профессиональному ведению эфиров, что делает знакомство с русской классикой особенно увлекательным и познавательным.

Ранее певец Ван Си, представивший Китай на международном песенном конкурсе «Интервидение», признался журналистам, что считает себя фанатом великого русского композитора Петра Чайковского.

