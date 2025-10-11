ВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке в ДНР
Дрон ВСУ нанес удар по гражданскому автобусу в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал мэр Горловки Иван Приходько.
БПЛА атаковал автобус в Никитовском районе города.
В результате украинской атаки пострадали четыре человека. Одним из пострадавших является хирург местной больницы, который получил травматическую ампутацию руки и ноги.
Ранее восьмилетняя девочка получила тяжелые ранения в результате удара украинского беспилотника по частному дому в селе Новая Таволжанка Белгородской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке в ДНР
- Группа «Gorky Park» выпустила новый трек «Бум-бум»
- Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев присягнул казачеству
- Три человека погибли при столкновении катера с кораблем в Иркутской области
- Вучич разочарован предложениями Москвы по поставкам газа в Сербию
- Группа LASCALA представила новый альбом
- НАТО провела военно-воздушную операцию у границ России после дронов в Польше
- Популярная радиостанция Зимбабве запустит программу о русской классической музыке
- СМИ: Смартфоны Samsung превращаются в «кирпич» после обновления ОС
- Обвал скалы произошел в гроте Голицына в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru