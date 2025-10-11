ВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке в ДНР

Дрон ВСУ нанес удар по гражданскому автобусу в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал мэр Горловки Иван Приходько.

Блэкаут и коллапс: Киев остался без света после угрозы Зеленского России

БПЛА атаковал автобус в Никитовском районе города.

В результате украинской атаки пострадали четыре человека. Одним из пострадавших является хирург местной больницы, который получил травматическую ампутацию руки и ноги.

Ранее восьмилетняя девочка получила тяжелые ранения в результате удара украинского беспилотника по частному дому в селе Новая Таволжанка Белгородской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Telegram-канал главы Горловки ДНР Приходько
ТЕГИ:ПострадавшиеДНРУкраина

