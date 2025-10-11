Группа «Gorky Park» выпустила новый трек «Бум-бум»
Группа «Gorky Park» представила новый трек под названием «Бум-бум», который стал первым предвестником грядущего альбома.
Выход альбома запланирован на следующий год.
Музыкальный коллектив имеет богатую историю. Дебютный альбом 1989 года стал настоящим прорывом — именно Gorky Park стала первой рок-группой из СССР, заключившей контракт с крупным международным лейблом и выступившей на престижных мировых площадках.
Новый трек «Бум-бум» сохраняет фирменный стиль группы, сочетая в себе характерные черты, полюбившиеся миллионам слушателей: мощные гитарные риффы, энергичные ритмы и запоминающиеся мелодии.
Ранее заслуженный артист России Александр Маршал в интервью НСН рассказал о последних разбирательствах с бывшим продюсером группы Стасом Наминым.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Раскрыта дата релиза нового фильма по Minecraft
- ВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке в ДНР
- Группа «Gorky Park» выпустила новый трек «Бум-бум»
- Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев присягнул казачеству
- Три человека погибли при столкновении катера с кораблем в Иркутской области
- Вучич разочарован предложениями Москвы по поставкам газа в Сербию
- Группа LASCALA представила новый альбом
- НАТО провела военно-воздушную операцию у границ России после дронов в Польше
- Популярная радиостанция Зимбабве запустит программу о русской классической музыке
- СМИ: Смартфоны Samsung превращаются в «кирпич» после обновления ОС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru