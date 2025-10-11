Группа «Gorky Park» выпустила новый трек «Бум-бум»

Группа «Gorky Park» представила новый трек под названием «Бум-бум», который стал первым предвестником грядущего альбома.

Группа «Gorky Park» отправится в мировое турне

Выход альбома запланирован на следующий год.

Музыкальный коллектив имеет богатую историю. Дебютный альбом 1989 года стал настоящим прорывом — именно Gorky Park стала первой рок-группой из СССР, заключившей контракт с крупным международным лейблом и выступившей на престижных мировых площадках.

Новый трек «Бум-бум» сохраняет фирменный стиль группы, сочетая в себе характерные черты, полюбившиеся миллионам слушателей: мощные гитарные риффы, энергичные ритмы и запоминающиеся мелодии.

Ранее заслуженный артист России Александр Маршал в интервью НСН рассказал о последних разбирательствах с бывшим продюсером группы Стасом Наминым.

