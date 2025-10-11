Три человека погибли при столкновении катера с кораблем в Иркутской области
Три человека погибли при столкновении катера FR25с кораблем «Ярославец» на реке Ангаре в Иркутской области, сообщили в МЧС России.
По предварительной информации, на катере находились пятеро человек. Пассажиры второго борта не пострадали.
По данным Telegram-канала 112, авария произошла сегодня в 14:45. Столкнулись скоростной прогулочный катер и корабль. Одного пострадавшего госпитализировали.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Абхазии в результате ДТП с пассажирским автобусом, в котором находились российские туристы, погиб один человек.
