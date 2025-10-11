Вучич разочарован предложениями Москвы по поставкам газа в Сербию
Президент Сербии Александр Вучич выразил разочарование позицией российской стороны по газоснабжению страны, передает портал Informer.
Глава государства сообщил, что предложенные условия контракта по поставкам голубого топлива вызывают серьезное разочарование у сербской стороны, поскольку договор предусматривает лишь период до конца текущего года.
Изначально планировалось заключение долгосрочного газового соглашения еще в мае текущего года. Однако процесс переговоров затянулся, и теперь Сербия сталкивается с необходимостью искать альтернативные решения для обеспечения энергетической безопасности страны на перспективу.
Ранее научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова заявила НСН, что Сербия ожидала иных действий от президента США, а отказываться от партнерства с Россией она не собирается.
