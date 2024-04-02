Депутат Кирьянов: Национализация невозможна к применению в России
Артем Кирьянов заявил НСН, что в России в определенных случаях возможно изъятие на безвозмездной основе в пользу государства той или иной собственности.
В России термин национализация не имеет четкой процедуры и не может применяться на практике, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Надо сказать, что Россия соблюдает принципы и стандарты международного права, тем форматам, которые говорят о неприкосновенности частной собственности. На сегодняшний день национализация – это просто термин, который не имеет четкой процедуры и невозможен сегодня в применении в России. Вторая история связана с деприватизацией. Это общая модель. У нас речь идет про изъятие на безвозмездной основе в пользу государства в каждом конкретном случае. Конфискация проходит по приговору суда, когда человек не может доказать, откуда у него появились яхты и так далее. То есть моральная сторона вопроса понятна. Но необходимы доработки в этих схемах, которые сегодня призваны бороться с коррупцией», - рассказал он.
С 2020 года число дел, в которых Генпрокуратура оспаривает результаты приватизации, выросло в восемь раз — это рекорд за все время наблюдений, заявляют эксперты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Финансист назвал преимущество билетов на поезд в путешествиях
- Песков: Запретить иноагентам участвовать в выборах не было инициативой Кремля
- РСТ зафиксировал рост турпотока из России в КНДР
- Госдума одобрила запрет увольнять вдов ветеранов боевых действий
- Песков назвал удар по консульству Ирана нарушением международного права
- Пострадавшие в «Крокусе» подали заявление в СК об оказании небезопасных услуг
- Россиян предупредили о долгах на дебетовых картах из-за овердрафта
- Председателем жюри основного конкурса ММКФ стал режиссер Фридрикссон
- Шойгу: К участию в СВО призывники привлекаться не будут
- Число пострадавших от атаки БПЛА в Татарстане возросло до 12
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru