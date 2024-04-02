Депутат Кирьянов: Национализация невозможна к применению в России

Артем Кирьянов заявил НСН, что в России в определенных случаях возможно изъятие на безвозмездной основе в пользу государства той или иной собственности. 

В России термин национализация не имеет четкой процедуры и не может применяться на практике, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«Надо сказать, что Россия соблюдает принципы и стандарты международного права, тем форматам, которые говорят о неприкосновенности частной собственности. На сегодняшний день национализация – это просто термин, который не имеет четкой процедуры и невозможен сегодня в применении в России. Вторая история связана с деприватизацией. Это общая модель. У нас речь идет про изъятие на безвозмездной основе в пользу государства в каждом конкретном случае. Конфискация проходит по приговору суда, когда человек не может доказать, откуда у него появились яхты и так далее. То есть моральная сторона вопроса понятна. Но необходимы доработки в этих схемах, которые сегодня призваны бороться с коррупцией», - рассказал он.

С 2020 года число дел, в которых Генпрокуратура оспаривает результаты приватизации, выросло в восемь раз — это рекорд за все время наблюдений, заявляют эксперты.

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