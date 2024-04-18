В G7 решили сохранить активы России замороженными до возмещения урона Украине
Страны Группы семи планируют сохранить суверенные активы России замороженными, пока Москва не выплатит средства за урон в рамках украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министров финансов и глав центробанков G7 по итогам встречи на полях конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка.
«Мы подтверждаем решимость добиться... выплат за ущерб, причиненный Украине. До тех пор суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными», — говорится в документе.
Также в G7 указали, что приветствуют предложения Евросоюза по направлению доходов от замороженных активов РФ в пользу Киева и шаги Великобритании и США по остановке торговли недрагоценными металлами из России на своих глобальных биржах.
Группа семи намерена продолжить работу над «всеми возможными способами использования» российских активов для поддержки Украины в соответствии с международным правом и правовыми системами государств.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что даже в случае ареста всех замороженных активов России Киев не сможет получить «всю сумму сразу», напоминает Ura.ru. По словам министра, на Западе обсуждают ряд возможностей, от прямого ареста средств РФ до использования их как обеспечение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru