СМИ: Британцев готовят к войне с Россией на полигоне, имитирующем Украину

Британских военнослужащих готовят к потенциальной войне с Россией на полигоне, который имитирует условия боевых действий на Украине. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По данным издания, речь идет о полигоне Коупхилл-Даун на равнине Солсбери в графстве Уилтшир. Он представляет собой искусственно созданное поселение из нескольких десятков двухэтажных домов, часть которых выглядит разрушенной. Площадка используется для подготовки крупнейшего пехотного полка британской армии.

СМИ: Фон дер Ляйен пытается подготовить ЕС к войне с Россией к 2030 году

Как пишет газета, военнослужащие проходят на объекте интенсивную шестимесячную подготовку, отрабатывая сценарии возможного развертывания на передовой в Восточной Европе. В ходе учений особое внимание уделяется ближнему бою, штурму зданий и действиям против противника, укрывшегося в городской застройке.

Капитан Майк Линдгрен, участвовавший в тренировках, заявил, что в случае войны с Россией солдаты столкнулись бы с противником, сопоставимым по уровню оснащения и подготовки. По его словам, предполагаемые боевые действия могут проходить в районах, внешне напоминающих условия, созданные на этом полигоне, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
