СМИ: Британцев готовят к войне с Россией на полигоне, имитирующем Украину

Британских военнослужащих готовят к потенциальной войне с Россией на полигоне, который имитирует условия боевых действий на Украине. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По данным издания, речь идет о полигоне Коупхилл-Даун на равнине Солсбери в графстве Уилтшир. Он представляет собой искусственно созданное поселение из нескольких десятков двухэтажных домов, часть которых выглядит разрушенной. Площадка используется для подготовки крупнейшего пехотного полка британской армии.