СМИ: Британцев готовят к войне с Россией на полигоне, имитирующем Украину
Британских военнослужащих готовят к потенциальной войне с Россией на полигоне, который имитирует условия боевых действий на Украине. Об этом сообщает газета Daily Mail.
По данным издания, речь идет о полигоне Коупхилл-Даун на равнине Солсбери в графстве Уилтшир. Он представляет собой искусственно созданное поселение из нескольких десятков двухэтажных домов, часть которых выглядит разрушенной. Площадка используется для подготовки крупнейшего пехотного полка британской армии.
Как пишет газета, военнослужащие проходят на объекте интенсивную шестимесячную подготовку, отрабатывая сценарии возможного развертывания на передовой в Восточной Европе. В ходе учений особое внимание уделяется ближнему бою, штурму зданий и действиям против противника, укрывшегося в городской застройке.
Капитан Майк Линдгрен, участвовавший в тренировках, заявил, что в случае войны с Россией солдаты столкнулись бы с противником, сопоставимым по уровню оснащения и подготовки. По его словам, предполагаемые боевые действия могут проходить в районах, внешне напоминающих условия, созданные на этом полигоне, передает «Радиоточка НСН».
