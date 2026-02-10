Трое жителей Белгородской области пострадали при атаках беспилотников

Еще один мужчина пострадал в селе Волчья Александровка Волоконовского округа, где дрон также ударил по автомобилю. Его с баротравмой и осколочным ранением головы перевозят в Валуйскую центральную районную больницу, транспортировку сопровождают бойцы подразделения «БАРС-Белгород».

Кроме того, губернатор сообщил, что в результате атак беспилотников повреждения зафиксированы еще в 16 населенных пунктах Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».

