«Я пересмотрел все экранизации Пушкина, начиная с 1903 года, и не совсем понимаю, почему считается, что Пушкин — наше все. В середине XIX века он не считался богом в литературе, черты божественности ему придал Иосиф Сталин, когда праздновал столетие со дня его смерти в 1937 году, его почитали чуть ли не как второго Ленина. В 1970-е годы мы несколько поумнели, отстранились от времени, в котором жили, и тогда начались интересные интерпретации произведений Пушкина. Началось это с фильма “Маленькие трагедии” Михаила Швейцера, до этого никто не снимал Пушкина с чувством сопричастности к классику, диалога с ним. Пошел разговор на равных. Конечно, там не было самостоятельной духовной концепции, но это была иллюстрация покруче любых интерпретаций. После этого ничего серьезного сделано не было, может быть, за исключением отличной многосерийной картины Вячеслава Никифорова “Благородный разбойник Владимир Дубровский”. Но смотреть надо именно сериал — не те жалкие кусочки, которые Никифоров нарезал для проката. Потом был очень интересный “Русский бунт” Александра Прошкина, где опять-таки был очень серьезный диалог с классиком», — сказал Шпагин.

Особняком в этом ряду, отметил кинокритик, стоит телеспектакль Петра Фоменко «Выстрел» с Олегом Янковским и Леонидом Филатовым.

«“Выстрел” Петра Фоменко — пожалуй, лучшая экранизация Пушкина всех времен и народов. Фильм снят совершенно не о том, о чем писал Пушкин, но это такой четкий разговор на равных, он сумел войти в этот дух гения Пушкина. С Пушкиным надо уловить глубинную сложность, но, например, фильм Анатолия Эфроса “Борис Годунов” смотреть невозможно, потому что он улавливал только сложность», — добавил он.

В заключение Шпагин призвал не экранизировать такие произведения Пушкина, как «Евгений Онегин» и «Пиковая дама».

«Естественно, говорить на равных с Пушкиным нужно не так, как Сарик Андреасян в позорной ленте “Онегин”, — это возвращение к экранизациям Пушкина 1930-50-х годов. Ничего хорошего я не жду и от его экранизации “Сказки о царе Салтане”, которая выйдет 12 февраля, при том, что у Андреасяна есть замечательные картины. Но когда он обращается к прошлому, в котором ничего не понимает, ничего хорошего ждать не приходится. Вообще “Евгения Онегина” экранизировать не надо — это незаконченная вещь, там нет никакого психологического нарратива, у Пушкина сюжет весь расплылся. Он вообще любил не заканчивать произведения, ему становилось скучно. Точно так же не стоит браться за “Пиковую даму” — много раз брались, и никогда не получалось», — подытожил он.

