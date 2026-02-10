Психолог назвал ключевые риски игровой зависимости

Игромания часто начинается как безобидный способ провести время, но способна быстро перерасти в тяжелую зависимость, меняющую поведение и образ жизни человека. Об этом aif.ru рассказал семейный психолог Илья Слободчиков, отметив, что особая опасность кроется в быстром вовлечении и сложности выхода из игры.

По его словам, риск зависимости возрастает, если в игровом мире человек чувствует себя более успешным, чем в реальной жизни. В таком случае игра становится заменой социальной самореализации. В другой ситуации она используется как способ снять сильное напряжение и стресс, что также повышает вероятность формирования зависимости.