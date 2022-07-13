Халяльные деньги: Исламский банкинг поможет России привлечь инвестиции

Ранее сообщалось, что в России хотят узаконить исламский банкинг, предполагающий беспроцентные инвестиции без гарантии их возврата. Впервые тема прозвучала в 2016 году на финансовом форуме в Казани, там, впрочем, уже несколько лет предлагают исламскую ипотеку. Сейчас Центробанк хочет протестировать новую систему в ряде регионов.

«В 2016 году решили заняться законодательной базой для внедрения исламского банкинга. С Ближнего Востока по этим схемам мы надеемся привлекать инвестиции, потому что Запад – всё. В мире 1,5 миллиарда мусульман, соответственно много богатых людей. В Татарстане предлагают исламскую ипотеку, они этим активно занимались. Думаю, подключатся Башкирия, Северный Кавказ, Чечня. Могу только приветствовать, это и есть реальный поворот на Восток, который укрепит наши отношения со странами исламского мира», - сказал Разуваев.

Исламский банкинг, по словам экономиста, отличается от традиционного и опирается на религию. В частности, нельзя оперировать деньгами, полученными от производства табака или алкоголя. За счет вкладчиков банк финансирует бизнес. Предприниматели вместо уплаты процентов за пользование деньгами делятся с банком прибылью, а тот, в свою очередь, с вкладчиком.

«Чтобы привлечь клиентов, они будут предлагать выгодные условиях. Прежде всего, это ипотека. Людям очень нравится все беспроцентное, хотя бесплатный сыр бывает только в мышеловке», - резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что в Сбербанке опровергли повышение первоначального взноса по одобренным заявкам на ипотеку.

