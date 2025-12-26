Миронов призвал ввести налог на сверхприбыль банков
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» заявил о необходимости принять законопроект о введении налога на сверхприбыль банковского сектора. По его словам, эта мера нужна для поддержки реального сектора экономики, социальной сферы и малоимущих граждан.
По оценкам экспертов, на которые сослался Миронов, по итогам года прибыль банков может составить 3,3-3,5 триллиона рублей. Хотя это примерно на 10% меньше, чем годом ранее, показатель, по его словам, в 16 раз превышает уровень 2022 года, тогда как реальный сектор экономики продолжает испытывать трудности.
Парламентарий отметил, что предприятиям не хватает оборотного капитала, а кредиты на текущих условиях остаются недоступными. Он указал на данные Росстата, согласно которым за 10 месяцев текущего года доля убыточных организаций в России выросла до 29,2%.
Миронов также обратил внимание на рост международных резервов Банка России до 752,6 миллиарда долларов. Он напомнил, что законопроект о налоге на сверхприбыль банков был внесён в Госдуму в сентябре, и выразил мнение, что его принятие позволит сократить дефицит бюджета и направить дополнительные средства на социальные и экономические нужды, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский готов провести референдум по плану Трампа о прекращении огня
- СМИ: США предложили Украине соглашение на 15 лет
- Роспотребнадзор приостановил продажу партии напитка Aloe Vera
- Фитнес-тренер объяснила связь осанки, отеков лица и плоского живота
- Миронов призвал ввести налог на сверхприбыль банков
- Стоматологи опровергли рост цен на услуги в 2026 году на 50-100%
- Путин обсудил развитие искусственного интеллекта на совещании Совбеза
- Автомобилистам объяснили, где разрешат «гонять» со скоростью 150 км/ч
- СМИ: Трамп, Зеленский и лидеры ЕС хотят в субботу обсудить вопросы по Украине
- Иностранный бизнес пока не подал заявок на возвращение в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru