Миронов призвал ввести налог на сверхприбыль банков

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» заявил о необходимости принять законопроект о введении налога на сверхприбыль банковского сектора. По его словам, эта мера нужна для поддержки реального сектора экономики, социальной сферы и малоимущих граждан.

По оценкам экспертов, на которые сослался Миронов, по итогам года прибыль банков может составить 3,3-3,5 триллиона рублей. Хотя это примерно на 10% меньше, чем годом ранее, показатель, по его словам, в 16 раз превышает уровень 2022 года, тогда как реальный сектор экономики продолжает испытывать трудности.

Повышение налога на прибыль принесет бюджету до 1,75 триллиона рублей

Парламентарий отметил, что предприятиям не хватает оборотного капитала, а кредиты на текущих условиях остаются недоступными. Он указал на данные Росстата, согласно которым за 10 месяцев текущего года доля убыточных организаций в России выросла до 29,2%.

Миронов также обратил внимание на рост международных резервов Банка России до 752,6 миллиарда долларов. Он напомнил, что законопроект о налоге на сверхприбыль банков был внесён в Госдуму в сентябре, и выразил мнение, что его принятие позволит сократить дефицит бюджета и направить дополнительные средства на социальные и экономические нужды, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:НалогиГосдумаСергей Миронов

Горячие новости

Все новости

партнеры