Миронов призвал ввести налог на сверхприбыль банков

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» заявил о необходимости принять законопроект о введении налога на сверхприбыль банковского сектора. По его словам, эта мера нужна для поддержки реального сектора экономики, социальной сферы и малоимущих граждан.

По оценкам экспертов, на которые сослался Миронов, по итогам года прибыль банков может составить 3,3-3,5 триллиона рублей. Хотя это примерно на 10% меньше, чем годом ранее, показатель, по его словам, в 16 раз превышает уровень 2022 года, тогда как реальный сектор экономики продолжает испытывать трудности.