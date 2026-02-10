Россиянам рассказали, кто может получать сразу две пенсии
Некоторые категории россиян имеют право одновременно на две пенсии — ведомственную и страховую по старости. Об этом «ФедералПресс» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
По его словам, такая возможность чаще всего есть у граждан, которым пенсия назначена по линии силовых и правоохранительных ведомств и которые после выхода на нее продолжают работать в гражданских организациях. За них работодатели уплачивают страховые взносы, в результате чего формируются пенсионные права на страховую пенсию по старости, которая может быть назначена как вторая.
Эксперт пояснил, что в 2026 году для получения страховой пенсии по старости необходимо наличие не менее 15 лет страхового стажа, 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и достижение установленного пенсионного возраста. Мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения при выполнении этих условий смогут оформить вторую пенсию в 64 и 59 лет соответственно. Для этого потребуется подать заявление в Социальный фонд России — лично, через МФЦ, по почте или дистанционно через портал госуслуг.
Балынин уточнил, что страховая пенсия, назначаемая в качестве второй, выплачивается без фиксированной части, размер которой сейчас составляет 9584,69 рубля. При этом такая пенсия подлежит индексации и ежегодной августовской корректировке, если получатель продолжает работать, передает «Радиоточка НСН».
