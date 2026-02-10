Россиянам рассказали, кто может получать сразу две пенсии

Некоторые категории россиян имеют право одновременно на две пенсии — ведомственную и страховую по старости. Об этом «ФедералПресс» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

По его словам, такая возможность чаще всего есть у граждан, которым пенсия назначена по линии силовых и правоохранительных ведомств и которые после выхода на нее продолжают работать в гражданских организациях. За них работодатели уплачивают страховые взносы, в результате чего формируются пенсионные права на страховую пенсию по старости, которая может быть назначена как вторая.