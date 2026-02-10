Стыдно, но видно: Россиянам объяснили общедоступность сведений о долгах
Сегодня законодатели стремятся сделать информацию о долгах россиян максимально прозрачной, это важно для безопасности всех участников рынка, сказал НСН Феликс Амаров.
Информация о задолженностях должна быть открытой, чтобы обезопасить других участников рынка от сотрудничества с недобросовестным партнером. Об этом НСН заявил арбитражный управляющий Феликс Амаров.
На «Госуслугах» теперь можно проверить не только собственные задолженности, но и чужие, сообщили в Минцифры. Сервис, доступный всем пользователям, позволяет узнать информацию по кредитам, алиментам, налогам, штрафам или другим обязательствам, а также причину возбуждения или окончания исполнительного производства. Амаров пояснил, почему такую информацию сделали общедоступной.
«Сейчас законодатель пытается “обелить” бизнес, показать как можно больше информации. Уже есть куча и платных, и бесплатных сервисов, все источники бесплатные. Если задолженность есть, она уже просуженная, человек может и так проверить по ФИО или по ИНН, какие были судебные заседания, посмотреть информацию у приставов и так далее. Для упрощения это сделали через “Госуслуги”. Это деликатная информация, возможно, человеку иногда даже стыдно за то, что он в каких-то вещах поступил неграмотно с финансовой точки зрения и попал в такую ситуацию. Но мы должны смотреть на это не только с позиции должника, но и с позиции того, чтобы обезопасить других участников рынка. Некоторые могли специально набрать долгов, понимая, что они не вылезут из долговой ямы. Или при покупке квартиры честный приобретатель может попасть на кучу судебных разбирательств. Поэтому мы должны предоставить эту информацию другой стороне. Здесь надо соблюсти грамотный красивый баланс, чтобы все были довольны», — сказал Амаров.
Ранее публичный реестр злостных неплательщиков алиментов открылся на портале «Госуслуги». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
