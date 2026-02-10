Великобритания продлила лицензию для болгарских структур «Лукойла»

Правительство Великобритании продлило срок действия генеральной лицензии для дочерних компаний российской нефтяной группы «Лукойл» в Болгарии. Об этом говорится в сообщении управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства, входящего в структуру минфина страны.

Согласно опубликованной информации, лицензия распространяется на компании Lukoil Bulgaria, Lukoil Neftochim Burgas, Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bunker Bulgaria. Разрешение вступило в силу 14 ноября 2025 года и теперь будет действовать до 13 августа 2026 года. Изначально срок ее действия истекал 14 февраля 2026 года, отмечает RT.

Carlyle: Сделка по покупке активов «Лукойла» соответствует требованиям США

Продление лицензии произошло на фоне санкций, введенных Лондоном 15 октября 2025 года в отношении «Роснефти» и «Лукойла».

После объявления этих ограничений посольство России в Великобритании заявляло, что такие шаги могут привести к дестабилизации международных энергетических рынков, передает «Радиоточка НСН».

