Великобритания продлила лицензию для болгарских структур «Лукойла»

Правительство Великобритании продлило срок действия генеральной лицензии для дочерних компаний российской нефтяной группы «Лукойл» в Болгарии. Об этом говорится в сообщении управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства, входящего в структуру минфина страны.

Согласно опубликованной информации, лицензия распространяется на компании Lukoil Bulgaria, Lukoil Neftochim Burgas, Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bunker Bulgaria. Разрешение вступило в силу 14 ноября 2025 года и теперь будет действовать до 13 августа 2026 года. Изначально срок ее действия истекал 14 февраля 2026 года, отмечает RT.