Великобритания продлила лицензию для болгарских структур «Лукойла»
Правительство Великобритании продлило срок действия генеральной лицензии для дочерних компаний российской нефтяной группы «Лукойл» в Болгарии. Об этом говорится в сообщении управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства, входящего в структуру минфина страны.
Согласно опубликованной информации, лицензия распространяется на компании Lukoil Bulgaria, Lukoil Neftochim Burgas, Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bunker Bulgaria. Разрешение вступило в силу 14 ноября 2025 года и теперь будет действовать до 13 августа 2026 года. Изначально срок ее действия истекал 14 февраля 2026 года, отмечает RT.
Продление лицензии произошло на фоне санкций, введенных Лондоном 15 октября 2025 года в отношении «Роснефти» и «Лукойла».
После объявления этих ограничений посольство России в Великобритании заявляло, что такие шаги могут привести к дестабилизации международных энергетических рынков, передает «Радиоточка НСН».
