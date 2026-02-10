Экс-советник Путина заявил о возможности быстрого отключения РФ от интернета

Полное отключение России от глобального интернета можно осуществить быстро и без каких-либо предварительных сигналов. Об этом в интервью NEWS.ru заявил бывший советник президента по развитию интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его словам, обсуждение так называемых «белых списков» не является признаком подготовки к изоляции страны от мировой сети. Клименко подчеркнул, что связывать такие меры с будущей блокировкой — неверно и необоснованно.