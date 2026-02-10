Экс-советник Путина заявил о возможности быстрого отключения РФ от интернета

Полное отключение России от глобального интернета можно осуществить быстро и без каких-либо предварительных сигналов. Об этом в интервью NEWS.ru заявил бывший советник президента по развитию интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его словам, обсуждение так называемых «белых списков» не является признаком подготовки к изоляции страны от мировой сети. Клименко подчеркнул, что связывать такие меры с будущей блокировкой — неверно и необоснованно.

Слухи о сбоях интернета в Москве назвали необоснованными

Он отметил, что если бы решение о полном отключении действительно принималось, оно было бы реализовано внезапно и без видимых предпосылок. По его выражению, это выглядело бы как неожиданное событие, а не как процесс с постепенными сигналами и предупреждениями.

Клименко добавил, что разговоры о «катастрофических» последствиях введения технических ограничений зачастую преувеличены и не отражают реальных намерений властей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияИнтернет

Горячие новости

Все новости

партнеры