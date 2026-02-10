Экс-советник Путина заявил о возможности быстрого отключения РФ от интернета
Полное отключение России от глобального интернета можно осуществить быстро и без каких-либо предварительных сигналов. Об этом в интервью NEWS.ru заявил бывший советник президента по развитию интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
По его словам, обсуждение так называемых «белых списков» не является признаком подготовки к изоляции страны от мировой сети. Клименко подчеркнул, что связывать такие меры с будущей блокировкой — неверно и необоснованно.
Он отметил, что если бы решение о полном отключении действительно принималось, оно было бы реализовано внезапно и без видимых предпосылок. По его выражению, это выглядело бы как неожиданное событие, а не как процесс с постепенными сигналами и предупреждениями.
Клименко добавил, что разговоры о «катастрофических» последствиях введения технических ограничений зачастую преувеличены и не отражают реальных намерений властей, передает «Радиоточка НСН».
