СМИ: Paramount улучшила условия предложения по покупке Warner Bros. Discovery
Компания Paramount смягчила условия предложения о покупке Warner Bros. Discovery, согласившись взять на себя обязательства по возможной компенсации Netflix в случае срыва сделки, согласованной ранее. Об этом сообщают Reuters и The Wall Street Journal со ссылкой на источники и документы.
Как отмечает Reuters, Paramount не стала повышать цену за акции, однако обновленное предложение направлено на то, чтобы заручиться поддержкой акционеров Warner Bros. Discovery. В частности, компания добавила условие о так называемой «плате за ожидание». Акционеры Warner Bros. будут получать по 25 центов за акцию каждый квартал, начиная с января 2027 года, если к этому моменту сделка с Netflix не будет завершена.
Кроме того, Paramount согласилась покрыть компенсацию в размере $2,8 миллиардов, которую Warner Bros. Discovery должна будет выплатить Netflix при срыве их соглашения стоимостью $82,7 миллиардов. Глава RedBird Capital Partners Джерри Кардинале пояснил The Wall Street Journal, что это означает готовность Paramount выплачивать до $650 миллионов в квартал до получения всех необходимых разрешений регуляторов.
Общая стоимость предложения Paramount осталась без изменений. Компания по-прежнему оценивает покупку Warner Bros. Discovery в $30 за акцию, что соответствует сумме $108,4 миллиарда с учетом кабельных телеканалов, передает «Радиоточка НСН».
