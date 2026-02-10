СМИ: Paramount улучшила условия предложения по покупке Warner Bros. Discovery

Компания Paramount смягчила условия предложения о покупке Warner Bros. Discovery, согласившись взять на себя обязательства по возможной компенсации Netflix в случае срыва сделки, согласованной ранее. Об этом сообщают Reuters и The Wall Street Journal со ссылкой на источники и документы.

Как отмечает Reuters, Paramount не стала повышать цену за акции, однако обновленное предложение направлено на то, чтобы заручиться поддержкой акционеров Warner Bros. Discovery. В частности, компания добавила условие о так называемой «плате за ожидание». Акционеры Warner Bros. будут получать по 25 центов за акцию каждый квартал, начиная с января 2027 года, если к этому моменту сделка с Netflix не будет завершена.