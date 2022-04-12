Кудрин: ВВП России может снизиться по итогам 2022 года больше, чем на 10%

Минфин и Минэкономразвития РФ сейчас уточняют прогноз по ВВП России на 2022 год, официальный прогноз снижения будет больше 10%. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на выступлении в комитете Совфеда по бюджету.

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По его словам, федеральный бюджет будет оказывать необходимую помощь регионам. Кудрин отметил, что Минфин уже начал проводить перераспределение расходов внутри бюджета.

Ранее Всемирный банк сообщал, что по итогам 2022 года ВВП России сократится на 11,2%, а инфляция ускорится до 22%. При этом экспорт товаров и услуг сократится почти на 31%, а импорт – более чем на 35%. Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что на сегодняшний день реальная инфляция уже ускорилась до 40%.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ВВПРоссия
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