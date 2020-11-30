Украина дотянулась до «Северного потока – 2»: Раскрыты масштабы вредительства
Украинские лоббисты, как выяснили американские СМИ, активно противодействуют российским нефтегазовым проектам везде, где только могут.
Группа украинских лоббистов участвует в разработке американских санкций против строительства газопровода «Северный поток – 2», пишет The Wall Street Journal.
Сотрудник украинской компании «Нафтогаз» Вадим Гламаздин, курирующий в ней взаимодействие с властями, а также Александр Харченко, которого издание называет сотрудником Совета национальной безопасности и обороны страны, не менее четырех лет вели переговоры в Вашингтоне, чтобы помешать сооружению газопровода.
В частности, они смогли привлечь на свою сторону американских сенаторов - республиканца Теда Круза от штата Техас и демократку Джин Шахин от штата Нью-Гэмпшир. Именно благодаря усилиям этих украинских лоббистов ExxonMobil в итоге отказалась от реализации совместных проектов с «Роснефтью». Для создания помех в строительстве газопровода они учли, что в России нет судов-трубоукладчиков, способных работать с трубами нужного диаметра, а потому предложили санкции против тех компаний, которые ими располагают. В итоге из-за угрозы санкций США швейцарская компания Allseas остановила соответствующие работы.
Теперь украинские лоббисты надеются, что будут введены новые ограничения, в частности, на страховые и сертификационные компании, обслуживающие российские суда, которые завершают строительство газопровода. По их расчетам, это остановит проект.
На прошлой неделе сертификатор «Северного потока-2», норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) ограничила участие в проекте из-за угрозы санкций после разъяснения Госдепартамента. По информации СМИ, «Газпром» может нанять любую третью сторону, которая способна провести сертификацию по европейским правилам.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, что США нашли уязвимое место в реализации проекта, однако замена норвежцам все равно найдется, если только сами европейцы не введут против проекта санкции.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев ранее в эфире НСН рассказал, что газопровод можно достроить за месяц, если этому не будут мешать. Правда, по его словам, США делают все возможное, чтобы сорвать работы.
Несмотря на все угрозы со стороны США, Германия все еще поддерживает строительство газопровода. На это, в частности, указал в интервью НСН немецкий политолог Александр Рар.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что окончание проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» теперь является делом чести для Германии. По его словам, США пытаются унизить ЕС и прежде всего Германию, хотят принудить отказаться от "Северного потока 2" для того, чтобы перейти на более дорогой американский сжиженный природный газ.
Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США и, как заявили в «Газпроме», проект «Северный поток 2», который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной.
Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря, предназначенных для поставок газа из России в Германию. Мощность проекта составит 55 млрд куб. м. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».
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