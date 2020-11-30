Украина дотянулась до «Северного потока – 2»: Раскрыты масштабы вредительства

В частности, они смогли привлечь на свою сторону американских сенаторов - республиканца Теда Круза от штата Техас и демократку Джин Шахин от штата Нью-Гэмпшир. Именно благодаря усилиям этих украинских лоббистов ExxonMobil в итоге отказалась от реализации совместных проектов с «Роснефтью». Для создания помех в строительстве газопровода они учли, что в России нет судов-трубоукладчиков, способных работать с трубами нужного диаметра, а потому предложили санкции против тех компаний, которые ими располагают. В итоге из-за угрозы санкций США швейцарская компания Allseas остановила соответствующие работы.

Теперь украинские лоббисты надеются, что будут введены новые ограничения, в частности, на страховые и сертификационные компании, обслуживающие российские суда, которые завершают строительство газопровода. По их расчетам, это остановит проект.

На прошлой неделе сертификатор «Северного потока-2», норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) ограничила участие в проекте из-за угрозы санкций после разъяснения Госдепартамента. По информации СМИ, «Газпром» может нанять любую третью сторону, которая способна провести сертификацию по европейским правилам.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, что США нашли уязвимое место в реализации проекта, однако замена норвежцам все равно найдется, если только сами европейцы не введут против проекта санкции.