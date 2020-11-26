«Санкции примут - все уйдут»: У сертификатора «Северного потока-2» сдали нервы

«Конечно, это дополнительная проблема для «Газпрома», ведь ему нужны сертификаты о том, что газопровод построен правильно. Для этого нанимается подобная компания, которая смотрит, правильно ли используется оборудование, без этого газопровод в эксплуатацию не сдать. Но тут есть нюансы и странности. Например, Дания заранее выдала разрешение на эксплуатацию своего участка. Конечно, при условии, что газопровод целиком должен быть достроен без нарушений», - отметил он.



Юшков также усомнился, что текущие санкции правильно трактуют.



«"Газпрому" в любом случае придется искать замену норвежской компании. Другой вопрос, найдутся ли компании, у которых нервы покрепче. На самом деле спорный вопрос, можно ли сейчас эту деятельность осуществлять. С одной стороны, трактовка введенных в 2019 году санкций позволяет заключать подобные контракты. Сейчас заходит речь о том, что США расширили ограничения и теперь оказание услуг по сертификации судов запрещено. Сложно сказать, насколько это обоснованная точка зрения. Я думаю, что норвежская компания просто перестраховалась, ее запугали. Если санкции примут, а не будут рассказывать про трактовку, то тогда все уйдут. Не надо питать иллюзий на этот счет. В США сейчас рассматривают четыре законопроекта о новых санкциях, и в них уже четко прописано, что подобная деятельность запрещена», - сказал аналитик.



Он отметил, что США нашли уязвимое место в реализации проекта, однако замена норвежцам все равно найдется.



«"Газпром" все делает в тайне, чтобы не было давления. Нет данных, есть ли в России подобные организации. Видимо, это является слабым звеном «Северного потока-2». Вообще все, что касается судов, стало наиболее рискованным сегментом. Например, существует запрет на финансирование, но оно уже предоставлено, тут некого под санкции подводить. Строительство разрешено, по этому основанию из проекта никто не уйдет. Могут возникнуть проблемы со страховкой, но на компанию можно подать в суд, если она откажется страховать «Академика Черского». Ведь судно не под санкциями, оно не касалось строительства», - напомнил Юшков.



Вместе с тем Юшков назвал условие, при котором проект будет провален.

«Это гарантировано произойдет, только если европейцы введут официальные санкции, перекроют вентиль и скажут, что не будут запускать «Северный поток-2». Все остальное - это просто элементы борьбы между Россией и США», - заключил аналитик.



Позднее Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) уточнила, что не отказывается от сертификации газопровода, однако прекратит работы, связанные с морскими судами, сообщил РБК. Компания занималась рассмотрением документации и проверкой строительных работ на соответствие стандартам. Туда также входил мониторинг тестирования и подготовки оборудования, которое использовали на судах во время прокладки газопровода.

