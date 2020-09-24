Лавров назвал делом чести для Германии достроить «Северный поток-2»

Окончание проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» теперь является делом чести для Германии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Я считаю, это мое личное мнение, я сейчас не выступаю официально – я считаю, что этот вопрос теперь является делом чести Федеративной Республики Германия», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

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По его словам, США пытаются унизить ЕС и прежде всего Германию, хотят принудить отказаться от "Северного потока 2" для того, чтобы перейти на более дорогой американский сжиженный природный газ.

Напомним, ситуация вокруг «Северного потока-2» продолжает осложняться параллельно с раскруткой политического скандала, связанного с отравлением Навального. Запад предлагает, в частности, остановить строительство газопровода до начала расследования произошедшего с оппозиционером.

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря, предназначенных для поставок газа из России в Германию. Мощность проекта составит 55 млрд куб. м. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2ГерманияРоссияСергей Лавров
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