Лавров назвал делом чести для Германии достроить «Северный поток-2»

По его словам, США пытаются унизить ЕС и прежде всего Германию, хотят принудить отказаться от "Северного потока 2" для того, чтобы перейти на более дорогой американский сжиженный природный газ.

Напомним, ситуация вокруг «Северного потока-2» продолжает осложняться параллельно с раскруткой политического скандала, связанного с отравлением Навального. Запад предлагает, в частности, остановить строительство газопровода до начала расследования произошедшего с оппозиционером.

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря, предназначенных для поставок газа из России в Германию. Мощность проекта составит 55 млрд куб. м. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».

