Bloomberg: США не смогут остановить «Северный поток - 2»
США не способны заморозить строительство газопровода «Северный поток — 2» введением новых санкций. Так считает старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава. Ее комментарий публикует агентство Bloomberg.
По мнению Яфимава, ужесточение давления на проект и участников позволит замедлить сроки окончания строительства газопровода, но не помешает России завершить его.
Напомним, проект газопровода пробуксовывает из-за оформления страховки и сертификата безопасности и соответствия нормам ЕС. Также стоит задача по поиску трубоукладчика, который завершит работы.
Все эти проволочки возникли после введения Соединенными Штатами в 2019 году санкций против компаний-участниц международного проекта.
Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН оценил сроки завершения строительства. Правда, по его словам, США делают все возможное, чтобы сорвать работы.
«Как известно, США вплоть до военной конфронтации готовы сопротивляться «Северному потоку-2». Это позиция принципиальная. Я думаю, что это политика администрации Трампа. Что касается Байдена, мне сказать сложно. Чисто технически достроить «Северный поток-2» не составляет проблемы. Проблема здесь абсолютно политическая. Если начать строить, то это вопрос месяца. Я придерживаюсь мнения, что газопровод будет достроен. Другое дело, что это приведет к окончательному конфликту между Россией и США», - заявил эксперт.
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