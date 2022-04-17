Удобрения без одобрения. Как западные санкции повлияют на российское производство

«Если будет полный запрет на вхождение российских судов в порты ЕС, он усилит транспортный хаос в Европе. Те поставки, которые могли бы быть осуществлены по незапрещенным товарам, будут осложнены, да и Россия может ввести ответный запрет для судов под флагами недружественных государств. И ЕС получит трудности с получением кормовой пшеницы и удобрений, например», - объяснил экономист причины ответного роста цен в Европе.

При этом, по данным прогноза Центра стратегических разработок (ЦСР), число рабочих мест в России может сократиться на 2 млн до конца года, сообщает «Коммерсантъ». В частности, в отраслях, которые теряют рынок сбыта из-за санкций (металлургия, строительство, производство удобрений), сообщает URA.RU.

Пятый пакет санкций Евросоюза будет чувствительным для России, он грозит массовыми сокращениями, в то время как европейцам грозит лишь инфляция, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.

«Все это, безусловно, кончится серьезным экономическим спадом для России с соответствующими последствиями в виде уровня жизни и безработицы, потому что по многим позициям, в отношении которых вводятся санкции, Европа была довольно крупным покупателем. Быстро найти каких-то альтернативных покупателей, - задача архисложная и едва ли решаемая, поэтому придется сворачивать производство и увольнять людей, что самое печальное», - сказал Нечаев.