Удобрения без одобрения. Как западные санкции повлияют на российское производство
Экономисты и политики в эфире НСН поспорили о перспективах отрасли по производству удобрений в России из-за санкций на фоне поддержки кабмина.
Российский кабмин до конца мая увеличил квоты на экспорт для производителей минеральных удобрений почти на 700 тыс. тонн. Об этом говорится на сайте правительства РФ.
Ранее ЕС ввел пятый пакет антироссийских санкций. В числе ограничений - запрет на ввоз в Россию квантовых компьютеров, полупроводников, авиатоплива и импорт древесины, цемента, морепродуктов, алкоголя, а также удобрений. При этом США добавили российские удобрения в список товаров первой необходимости, что сокращает риски для этой отрасли, исключая отечественную продукция из санкционных списков.
Ограничения на поставки из РФ в Евросоюз в рамках пятого пакета санкций больно ударят по европейской экономике, заявил «Радиоточке НСН» экономист Василий Колташов.
«Если будет полный запрет на вхождение российских судов в порты ЕС, он усилит транспортный хаос в Европе. Те поставки, которые могли бы быть осуществлены по незапрещенным товарам, будут осложнены, да и Россия может ввести ответный запрет для судов под флагами недружественных государств. И ЕС получит трудности с получением кормовой пшеницы и удобрений, например», - объяснил экономист причины ответного роста цен в Европе.
При этом, по данным прогноза Центра стратегических разработок (ЦСР), число рабочих мест в России может сократиться на 2 млн до конца года, сообщает «Коммерсантъ». В частности, в отраслях, которые теряют рынок сбыта из-за санкций (металлургия, строительство, производство удобрений), сообщает URA.RU.
Пятый пакет санкций Евросоюза будет чувствительным для России, он грозит массовыми сокращениями, в то время как европейцам грозит лишь инфляция, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.
«Все это, безусловно, кончится серьезным экономическим спадом для России с соответствующими последствиями в виде уровня жизни и безработицы, потому что по многим позициям, в отношении которых вводятся санкции, Европа была довольно крупным покупателем. Быстро найти каких-то альтернативных покупателей, - задача архисложная и едва ли решаемая, поэтому придется сворачивать производство и увольнять людей, что самое печальное», - сказал Нечаев.
Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что высокие цены на сырье, в том числе и удобрения, сейчас играют в пользу России.
«Сейчас в помощь правительству играют высокие цены на сырье, нефть, металлы, продовольствие, удобрения, тот же самый газ. Падение экспорта хоть и произошло примерно на 25-30%, цены находятся на максимальных отметках за многие годы. Есть отрасли, которым окажут поддержку. Это добыча сырья, нефть, газ, уголь, металлургическая продукция, удобрения, часть продовольствия. Здесь хоть в физическом отношении будет спад от 20 до 50%, но высокие цены компенсируют выпадающие доходы и удастся избежать сильной просадки», - прогнозирует эксперт.
При этом в Европе отказ от российского газа может повлиять на собственное производство удобрений, что негативно отразится на сельском хозяйстве и даже может привести к дефициту продовольствия, сообщает немецкий телеканал Die Welt.
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