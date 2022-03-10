Путин назвал сложной ситуацию с ценами на удобрения

Цены на минеральные удобрения вырастут сильнее, если страны Запада продолжат создавать проблемы для поставок российской продукции. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе правительственного совещания.

«Чрезвычайно острая ситуация складывается в мире. Еще до всяких событий, связанных с Украиной, она и без того сложная была, сейчас она усугубляется», - напомнил президент.

По словам Путина, и Россия, и Белоруссия остаются крупными мировыми поставщиками минеральных удобрений. Он подчеркнул, что сейчас трудности возникают на этапе финансирования, страхования, логистики, доставки грузов.

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ФОТО: РИА Новости
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