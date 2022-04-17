Еврокомиссия: Началась работа над шестым пакетом санкций против России
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что ЕС приступил к рассмотрению шестого пакета ограничительных мер. Планируется, что рестрикции затронут российский банковский сектор и энергетику в связи со спецоперацией России по защите мирного населения Донбасса Европейский союз (ЕС).
«Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% банковского сектора России. И, конечно же, речь идет об энергетических вопросах», — отметила фон дер Ляйен немецкой газете Bild am Sonntag.
По словам Фон дер Ляйен добавила, что в ЕС разрабатывают умные механизмы», которые на следующем этапе санкций позволят затронуть и российскую нефть.
Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович заявил, что радио отказа от российских энергоносителей Евросоюзу придётся пожертвовать комфортом населения, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+10 263 / сут.
Умерли
374 тыс.+233 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 496 / сут.
- В России госпитализировали 1 454 человека с коронавирусом за сутки
- Освобождены заложники из мечети в Мариуполе – Минобороны РФ
- ВС РФ ликвидировали завод по производству боеприпасов на Украине
- Около 400 иностранных боевиков заблокированы на территории «Азовстали»
- В МВД зафиксировали рост числа нарушений среди мигрантов
- Еврокомиссия: Началась работа над шестым пакетом санкций против России
- Володин объяснил заявление Зеленского о готовности обсуждать НАТО и статус Крыма
- ВС России предложили боевикам в Мариуполе сложить оружие 17 апреля
- Новая колонна выехала из Ростова в рамках проекта «Помощь детям Донбасса»
- Зеленский заявил Москве о готовности Киева обменять Медведчука
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru