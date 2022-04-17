Еврокомиссия: Началась работа над шестым пакетом санкций против России

«Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% банковского сектора России. И, конечно же, речь идет об энергетических вопросах», — отметила фон дер Ляйен немецкой газете Bild am Sonntag.

По словам Фон дер Ляйен добавила, что в ЕС разрабатывают умные механизмы», которые на следующем этапе санкций позволят затронуть и российскую нефть.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович заявил, что радио отказа от российских энергоносителей Евросоюзу придётся пожертвовать комфортом населения, пишут «Известия».

