Ушаков: Путин сообщил Стуббу и Стере, что всегда ответит на их звонок

Ранее Путин, Стубб и Стере провели телефонные переговоры, напоминает «Радиоточка НСН».

«Там была договоренность, что если лидеры захотят позвонить Путину, он всегда возьмет трубку», - отметил Ушаков в беседе с телеканалом «Звезда».

Между тем стало известно, что разговор Путина, Стубба и Стере вызвал недовольство в Швеции и Дании, главы этих стран пожаловались, что с ними не согласовывали переговоры.

