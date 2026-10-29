Ушаков: Путин сообщил Стуббу и Стере, что всегда ответит на их звонок
Президент России Владимир Путин заявил лидеру Финляндии Александру Стуббу и премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере, что всегда ответит на их звонок. Об этом рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Ранее Путин, Стубб и Стере провели телефонные переговоры, напоминает «Радиоточка НСН».
«Там была договоренность, что если лидеры захотят позвонить Путину, он всегда возьмет трубку», - отметил Ушаков в беседе с телеканалом «Звезда».
Между тем стало известно, что разговор Путина, Стубба и Стере вызвал недовольство в Швеции и Дании, главы этих стран пожаловались, что с ними не согласовывали переговоры.
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