В МИД РФ заявили о запущенном процессе дедолларизации

Рано или поздно доминированию американской национальной валюты придет конец, так как процесс дедолларизации уже запущен, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заместителя главы МИД России Александра Панкина.

Делягин назвал камни преткновения для полноценной дедолларизации

По его словам, процесс избавления от доллара уже начался, и он является трендом. Дипломат указал, что в настоящее время многие страны становятся крепче, и, соответственно, к их валютам больше доверия.

Исчезнет ли доллар как таковой, замглавы ответить затруднился.

Ранее китайцы поддержали слова Путина о неизбежности дедолларизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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