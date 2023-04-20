В МИД РФ заявили о запущенном процессе дедолларизации

По его словам, процесс избавления от доллара уже начался, и он является трендом. Дипломат указал, что в настоящее время многие страны становятся крепче, и, соответственно, к их валютам больше доверия.

Исчезнет ли доллар как таковой, замглавы ответить затруднился.

Ранее китайцы поддержали слова Путина о неизбежности дедолларизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

