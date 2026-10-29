Сомнолог рассказала, чем опасен хронический недостаток сна
Сон менее шести часов в сутки опасен для здоровья человека, физиологическая норма для взрослого составляет 7-9 часов. Об этом заявила «Ленте.ру» врач-невролог, сомнолог «СМ-Клиника» Анна Суша.
По словам эксперта, хронический недосып запускает цепную реакцию патологий, в результате страдают все ключевые системы организма. Так, становится уязвимой сердечно-сосудистая система.
«В норме во время ночного отдыха артериальное давление естественным образом снижается. При дефиците сна возникают нарушения механизма снижения... давления, а риск гипертонии, инфарктов и инсультов у "малоспящих" возрастает почти на 50 процентов», — подчеркнула Суша.
Также недостаток сна влияет на метаболизм, нарушается гормональный баланс: уровень грелина (гормона голода) увеличивается, а лептина (гормона сытости) - падает. Это вызывает тягу к быстрым углеводам, провоцирует набор лишнего веса и снижение чувствительности тканей к инсулину.
Кроме того, эксперт рассказала о неврологических последствиях недосыпа.
«Именно в период глубокого сна активируется глимфатическая система — "дренаж" мозга, который вымывает нейротоксины, включая бета-амилоиды. Если эти белки накапливаются в тканях, то это многократно повышает риск развития болезни Альцгеймера», — отметила врач.
Суша добавила, что истощение нервной системы ведет к клинической депрессии и тревожным расстройствам.
Также дефицит сна может навредить иммунитету. Во время отдыха в организме синтезируются защищающие от инфекций цитокины. Люди, которые спят по пять часов, в несколько раз чаще болеют вирусными заболеваниями.
Как отметила врач, сон - базовая биологическая потребность, и следует выстраивать грамотную гигиену сна.
Ранее онколог, кандидат медицинских наук Руслан Басанов предупредил, что хроническое нарушение режима сна может быть связано с повышением онкологических рисков.
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