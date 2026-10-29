Сомнолог рассказала, чем опасен хронический недостаток сна

«В норме во время ночного отдыха артериальное давление естественным образом снижается. При дефиците сна возникают нарушения механизма снижения... давления, а риск гипертонии, инфарктов и инсультов у "малоспящих" возрастает почти на 50 процентов», — подчеркнула Суша.

Также недостаток сна влияет на метаболизм, нарушается гормональный баланс: уровень грелина (гормона голода) увеличивается, а лептина (гормона сытости) - падает. Это вызывает тягу к быстрым углеводам, провоцирует набор лишнего веса и снижение чувствительности тканей к инсулину.

Кроме того, эксперт рассказала о неврологических последствиях недосыпа.

«Именно в период глубокого сна активируется глимфатическая система — "дренаж" мозга, который вымывает нейротоксины, включая бета-амилоиды. Если эти белки накапливаются в тканях, то это многократно повышает риск развития болезни Альцгеймера», — отметила врач.

Суша добавила, что истощение нервной системы ведет к клинической депрессии и тревожным расстройствам.

Также дефицит сна может навредить иммунитету. Во время отдыха в организме синтезируются защищающие от инфекций цитокины. Люди, которые спят по пять часов, в несколько раз чаще болеют вирусными заболеваниями.

Как отметила врач, сон - базовая биологическая потребность, и следует выстраивать грамотную гигиену сна.

Ранее онколог, кандидат медицинских наук Руслан Басанов предупредил, что хроническое нарушение режима сна может быть связано с повышением онкологических рисков.

