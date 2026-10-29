Российско-китайская команда представила премьерный спектакль «Тихий Дон» на сцене Государственного театра наций. Над постановкой работали мэтр китайской театральной режиссуры Моу Сэнь и лауреат премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры Мурат Абулкатинов. Шолохов заявил, что пойдет на спектакль завтра.

«Мне нравится эта идея. Главное — есть возможность посмотреть на произведение русского писателя глазами зарубежного читателя. Китай избран совершенно неслучайно: китайцы хорошо понимают, что такое гражданское противостояние, какие формы оно может принимать. Думаю, это будет интересно!» — сказал собеседник НСН.



По его словам, сегодня роман «Тихий Дон» настолько актуален, что «аж страшно».

«Произведение сегодня стало настолько актуальным, что порой даже страшно становится, потому что "Тихий Дон" описывает события, которые происходили 100 лет назад буквально на той самой земле, где сейчас Донбасс. Я бы посоветовал прочитать что‑нибудь из рассказов для начала. Сам язык и драматизм произведений Шолохова после этого подтолкнут к прочтению больших произведений. В два раза меньше "Тихого Дона" "Поднятая целина" — роман, который не оценен до сих пор, хотя он и с художественной, и с политической точки зрения остр и привлекателен», — указал Шолохов.

Ранее Александр Шолохов заявил НСН, что роман-эпопея «Тихий Дон» больше подойдет для старших классов, добавив, что такого мнения придерживался и сам автор произведения.

