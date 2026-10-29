Опрос: Треть россиян собираются потратить на новогоднее застолье до 20 тысяч рублей
Около трети россиян собираются потратить на новогодний стол до 20 тысяч рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на итоги исследования программы лояльности «Х5 Клуб».
Как выяснилось, 32% респондентов планируют потрать на застолье до 20 тысяч, 30% хотели бы уложиться в 10 тысяч.
Говоря о фаворитах праздничного меню, 40% участников назвали салат оливье, 19% выбрали селедку под шубой, 14% - бутерброды с икрой. По данным экспертов, 55% опрошенных планируют дополнить домашние праздничные блюда одним-двумя покупными угощениями блюдами. Всего 40% предпочитают полностью самостоятельное приготовление новогоднего стола. Респонденты признались, что заблаговременно запасают некоторые продукты - напитки (53%), икру и деликатесы (44%).
Также россияне заранее определились с украшением дома к празднику. Около 30% респондентов покупают декор в супермаркетах, 14% используют уже имеющиеся украшения. При этом 46% опрошенных начинают создавать новогоднюю атмосферу в жилье в середине декабря.
Кроме того, в исследовании говорится, что большинство - 56% - россиян начинают искать новогодние подарки еще осенью. В это время года 42% опрошенных приобретают часть продуктов и напитков, 41% - продумывают меню.
Чтобы сэкономить в преддверии Нового года, 51% респондентов целенаправленно ищут скидки и бонусы, 43% время от времени пользуются акциями. Около трети опрошенных начинают подготовку как минимум за три недели до Нового года, а 32% готовятся за одну-две недели.
Между тем СМИ сообщили, что красная икра подорожает к Новому году из-за сокращения вылова лосося, стоимость деликатеса может дойти до 30–40 тысяч рублей за килограмм.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Оскар» мимо кассы: Фильм «Увидеть все» рискует провалиться в России
- Путин: В России есть все необходимые компоненты для развития ИИ
- Путин: Российские компании заинтересованы в переносе части производств в Африку
- Израильский политолог назвал помилование Нетаньяху «надругательством»
- В Сербии проведут повторное голосование на выборах на 53 участках
- Плакать будут все: Почему не стоит указывать в вакансиях историю смены сотрудников
- Песков назвал провокационной позицию Евросоюза по украинскому конфликту
- Флавио Болсонару назвал себя законным президентом Бразилии
- В России в 2027 году добавят в нацкалендарь прививок вакцину против ВПЧ
- Надо бодаться: В Госдуме раскрыли, куда обращаться при проблемах с горячей водой