Опрос: Треть россиян собираются потратить на новогоднее застолье до 20 тысяч рублей

Говоря о фаворитах праздничного меню, 40% участников назвали салат оливье, 19% выбрали селедку под шубой, 14% - бутерброды с икрой. По данным экспертов, 55% опрошенных планируют дополнить домашние праздничные блюда одним-двумя покупными угощениями блюдами. Всего 40% предпочитают полностью самостоятельное приготовление новогоднего стола. Респонденты признались, что заблаговременно запасают некоторые продукты - напитки (53%), икру и деликатесы (44%).

Также россияне заранее определились с украшением дома к празднику. Около 30% респондентов покупают декор в супермаркетах, 14% используют уже имеющиеся украшения. При этом 46% опрошенных начинают создавать новогоднюю атмосферу в жилье в середине декабря.

Кроме того, в исследовании говорится, что большинство - 56% - россиян начинают искать новогодние подарки еще осенью. В это время года 42% опрошенных приобретают часть продуктов и напитков, 41% - продумывают меню.

Чтобы сэкономить в преддверии Нового года, 51% респондентов целенаправленно ищут скидки и бонусы, 43% время от времени пользуются акциями. Около трети опрошенных начинают подготовку как минимум за три недели до Нового года, а 32% готовятся за одну-две недели.

Между тем СМИ сообщили, что красная икра подорожает к Новому году из-за сокращения вылова лосося, стоимость деликатеса может дойти до 30–40 тысяч рублей за килограмм.

