«Разрушают репутацию»: Юань серьезно потеснит империю доллара через 15 лет

Китайский юань продолжит укрепляться, через 15 лет его доля в международных расчетах составит уже 50%, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в эфире НСН.

Накануне член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что американцев ждут невиданные ранее за всю историю США экономические проблемы, если доллар рухнет. Так она отреагировала на предложение российского лидера Владимира Путина переходить в расчетах с другими странами на китайские юани. Голубовский рассказал о перспективах китайской валюты.

«Я бы эту ситуацию не драматизировал. Любые деньги выполняют множество функций, платежная – лишь одна из них. Юань будет все больше места занимать в платежах международных, что благотворно скажется не его курсе. Я не думаю, что он будет укрепляться сильно, потому что сам Китай в этом не так заинтересован. Дешевые деньги – это конкурентоспособность, дешевые деньги – это, грубо говоря, дешевые товары. Есть такой термин «валютный демпинг» - занижение курс национальной валюты, чтобы больше продать на международном рынке», - отметил он.

По его словам, через 15 лет юань будет занимать половину всех международных платежей, а доллар будет медленно, но упорно слабеть.