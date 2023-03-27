«Разрушают репутацию»: Юань серьезно потеснит империю доллара через 15 лет
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в эфире НСН предрек укрепление китайской валюты и отметил, что американцы портят свою репутацию санкциями и «конфискациями».
Китайский юань продолжит укрепляться, через 15 лет его доля в международных расчетах составит уже 50%, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в эфире НСН.
Накануне член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что американцев ждут невиданные ранее за всю историю США экономические проблемы, если доллар рухнет. Так она отреагировала на предложение российского лидера Владимира Путина переходить в расчетах с другими странами на китайские юани. Голубовский рассказал о перспективах китайской валюты.
«Я бы эту ситуацию не драматизировал. Любые деньги выполняют множество функций, платежная – лишь одна из них. Юань будет все больше места занимать в платежах международных, что благотворно скажется не его курсе. Я не думаю, что он будет укрепляться сильно, потому что сам Китай в этом не так заинтересован. Дешевые деньги – это конкурентоспособность, дешевые деньги – это, грубо говоря, дешевые товары. Есть такой термин «валютный демпинг» - занижение курс национальной валюты, чтобы больше продать на международном рынке», - отметил он.
По его словам, через 15 лет юань будет занимать половину всех международных платежей, а доллар будет медленно, но упорно слабеть.
«Будет ли для доллара какая-то катастрофа? Нет, не будет, просто доллар будет медленно, долго и упорно слабеть. Речь не идет о катастрофе на горизонте двух, трех, пяти лет. Лет через 15 у нас будет немного другой мир, в котором юань займет где-то половину от всех платежей, но доллар тоже останется. Сам доллар же когда-то вытеснил британский фунт. Одна империя ушла, пришла другая. На это ушло более пятидесяти лет, это процесс очень инертный, потому что есть долгосрочные обязательства. Британский фунт до сих пор занимает около 10% в международных резервах Центральных банков. Американцы, конечно, свою репутацию разрушают санкциями, размышлениями о конфискации резервов России. Если они не наделают каких-то критических глупостей, доллар еще долго будет вполне себе сильной валютой», - рассказал собеседник НСН.
Ранее экс-министр труда, заслуженный экономист Сергей Калашников в пресс-центре НСН заявил, что экономический эффект от визита китайского лидера Си Цзиньпина в Россию можно считать незначительным.
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