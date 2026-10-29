Он добавил, что рядовые граждане на себе влияние колебаний на валютном рынке практически не почувствуют.

«Валюта у нас она болтается в этом диапазоне уже достаточно давно. Перемены начинаются тогда, когда диапазоны меняются радикально. Допустим, долгое время курс жил в районе 80, взял и вырос до 100 — это перемена. А сейчас ничего особенного не случится, может быть, ценники на импорт начнут плавно меняться, но не более того. У нас импорт очень сильно подавлен, в том числе, фискальными мерами, всякими утильсборами и так далее. И потребительский спрос подавлен жесткой денежной кредитной политикой. У нас ничего фундаментально не меняется в сравнении с тем, что было до этого. Единственное, что фундаментально изменилось — очень сильно похудели резервы, и Минфину очень нужно их восстановить, поэтому он готов агрессивно покупать валюту. Это может повлиять на валютный курс, но основные перемены здесь придутся на следующий год, когда вступит в силу новое бюджетное правило, где цена отсечения снижена. А пока серьезных причин для изменения позиции на валютном рынке я не вижу. Колебания в диапазоне 80-85 кажутся большой амплитудой, но с той волатильностью на валютном рынке, которая у нас есть, в этом нет ничего удивительного», — поделился Голубовский.

Ранее экономист Евгений Змиев сообщал НСН, что Центробанк искусственно ослабляет рубль из-за проблем в бюджете, и в перспективе валюты на российском рынке сильно вырастут.

