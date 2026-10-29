Агрессивная валюта: Экономист оценил шансы на дальнейшее укрепление рубля
Для курса доллара на российском валютном рынке диапазон 80-85 — не такая большая амплитуда, заявил НСН Дмитрий Голубовский.
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский в беседе с НСН назвал факторы, которые сказались на колебаниях курсов валют, а также предположил, чего ждать от рубля в ближайшее время.
Снижение курса иностранных валют фиксируется на российском валютном рынке в последние дни. Ранее доллар кратковременно опускался до отметки 79 рублей, а евро подешевел до 88 рублей. 29 октября Банк России установил курс доллара — 80,86 рубля, евро — 90,16 рубля, а юаня — 12,08 рубля. Голубовский отметил, что среди факторов снижения курсов на передний план выходит валютная выручка.
«Последние политические перемены привели к очень благоприятной конъюнктуре для нашей внешней торговли. И фактор только один — большой профицит торгового баланса. Но само снижение шло под налоговый период, то есть большие налоги экспортеры платили, соответственно, сейчас этот тренд, как минимум, ослабнет, и ситуация стабилизируется. Главное для меня— это курс юаня, а не доллара, потому что вся торговля у нас ведется в юанях. А он любит очень привязываться к круглым цифрам, и сегодня как раз курс опустился до 12 рублей за юань. Скорее всего, здесь будет какая-то остановка. А дальнейшее развитие ситуации будет зависеть сугубо от внешней конъюнктуры, потому что нефть сейчас очень дорогая. При такой стоимости курс доллара 80 абсолютно адекватен. Укрепление рубля вполне возможно и продолжится дальше. "Против" будет играть здесь сезонный фактор, под конец года валюта обычно слабеет, потому что импорт растет, а "за" — валютная выручка. Но точно предсказать, что будет, я не берусь, потому что все не очень прозрачно у нас на рынке. Большую роль будет играть то, что Минфин скажет по поводу объема покупки валюты в начале следующей недели. Потому что Минфин заинтересован в ослаблении рубля», — отметил аналитик.
Он добавил, что рядовые граждане на себе влияние колебаний на валютном рынке практически не почувствуют.
«Валюта у нас она болтается в этом диапазоне уже достаточно давно. Перемены начинаются тогда, когда диапазоны меняются радикально. Допустим, долгое время курс жил в районе 80, взял и вырос до 100 — это перемена. А сейчас ничего особенного не случится, может быть, ценники на импорт начнут плавно меняться, но не более того. У нас импорт очень сильно подавлен, в том числе, фискальными мерами, всякими утильсборами и так далее. И потребительский спрос подавлен жесткой денежной кредитной политикой. У нас ничего фундаментально не меняется в сравнении с тем, что было до этого. Единственное, что фундаментально изменилось — очень сильно похудели резервы, и Минфину очень нужно их восстановить, поэтому он готов агрессивно покупать валюту. Это может повлиять на валютный курс, но основные перемены здесь придутся на следующий год, когда вступит в силу новое бюджетное правило, где цена отсечения снижена. А пока серьезных причин для изменения позиции на валютном рынке я не вижу. Колебания в диапазоне 80-85 кажутся большой амплитудой, но с той волатильностью на валютном рынке, которая у нас есть, в этом нет ничего удивительного», — поделился Голубовский.
Ранее экономист Евгений Змиев сообщал НСН, что Центробанк искусственно ослабляет рубль из-за проблем в бюджете, и в перспективе валюты на российском рынке сильно вырастут.
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