Сенатор Карасин объяснил, почему Европа хочет участвовать в переговорах с Россией

«Выбирать нам наших партнеров по переговорам не к лицу. Но мы понимаем, что они тоже хотят участвовать, чтобы доказать свою значимость и нужность. У нас намечены переговоры с американцами в Абу-Даби на 4 ноября, как я понимаю. Будем танцевать от достигнутого дальше», - отметил сенатор.

Карасин добавил, что предрекать заранее расписание переговоров бессмысленно, Москва будет поступать по ситуации.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о договоренности о возобновлении переговоров в трехстороннем формате с Россией, Украиной и США. По его словам, речи о переговорщиках от Европы не идет.

