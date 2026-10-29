Сенатор Карасин объяснил, почему Европа хочет участвовать в переговорах с Россией
Евросоюз стремится принять участие в переговорах с Россией по ситуации на Украине чтобы доказать свою значимость. Об этом заявил aif.ru глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.
«Выбирать нам наших партнеров по переговорам не к лицу. Но мы понимаем, что они тоже хотят участвовать, чтобы доказать свою значимость и нужность. У нас намечены переговоры с американцами в Абу-Даби на 4 ноября, как я понимаю. Будем танцевать от достигнутого дальше», - отметил сенатор.
Карасин добавил, что предрекать заранее расписание переговоров бессмысленно, Москва будет поступать по ситуации.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о договоренности о возобновлении переговоров в трехстороннем формате с Россией, Украиной и США. По его словам, речи о переговорщиках от Европы не идет.
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