Китай и Бразилия договорились торговать в юанях
Китай и Бразилия подписали соглашение о торговле в юанях и намерены расширять сотрудничество в некоторых сферах. Об этом заявил заместитель министра торговли КНР Го Тинтин, передает газета Folha de Sao Paulo.
Как отметил замминистра, договоренности об оплате в юанях значительно облегчат торговлю между странами.
«Мы собираемся расширять сотрудничество в сфере продовольствия и полезных ископаемых, искать возможность экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью», — добавил Го Тинтин.
Кроме того, Китай и Бразилия создадут клиринговую палату, которая обеспечит расчеты без доллара и кредитование в национальных валютах.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия использует юани в расчетах с партнерами, также китайская валюта используется в МВФ, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru