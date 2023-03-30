Китай и Бразилия договорились торговать в юанях

Как отметил замминистра, договоренности об оплате в юанях значительно облегчат торговлю между странами.

«Мы собираемся расширять сотрудничество в сфере продовольствия и полезных ископаемых, искать возможность экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью», — добавил Го Тинтин.

Кроме того, Китай и Бразилия создадут клиринговую палату, которая обеспечит расчеты без доллара и кредитование в национальных валютах.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия использует юани в расчетах с партнерами, также китайская валюта используется в МВФ, напоминает телеканал «360».

