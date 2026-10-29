Под Рязанью из-за атаки БПЛА произошло возгорание на предприятии

Возгорание зафиксировано на территории предприятия в Рязанской области после беспилотной атаки. Об этом сообщил глава региона Павел Малков в мессенджере «Макс».

В Стерлитамаке обломки БПЛА упали на территории предприятия

«Сегодня ночью из-за атаки БПЛА на территории предприятия в Шиловском районе произошло возгорание», - указал губернатор.

Обошлось без пострадавших, пишет RT. Огонь локализовали.

Ранее в Пермском крае отразили атаку БПЛА, в результате незначительные повреждения получила промплощадка на севере региона.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:БеспилотникиРязанская Область

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