Под Рязанью из-за атаки БПЛА произошло возгорание на предприятии
29 октября 202612:47
Юлия Савченко
Возгорание зафиксировано на территории предприятия в Рязанской области после беспилотной атаки. Об этом сообщил глава региона Павел Малков в мессенджере «Макс».
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