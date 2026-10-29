В Пермском крае промплощадка получила повреждения при атаке БПЛА
29 октября 202612:03
Юлия Савченко
Атаку украинских беспилотников отразили в Пермском крае, зафиксированы повреждения. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.
Как отметил губернатор, над краем сбили 10 БПЛА.
«В результате нападения незначительные повреждения получила одна из промплощадок на севере края», — написал Махонин в мессенджере «Макс».
Никто не пострадал, отмечает RT. На месте ЧП работают специалисты оперативных служб.
Ранее в башкирском Стерлитамаке обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий.
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