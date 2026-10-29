В Пермском крае промплощадка получила повреждения при атаке БПЛА

Атаку украинских беспилотников отразили в Пермском крае, зафиксированы повреждения. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

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Как отметил губернатор, над краем сбили 10 БПЛА.

«В результате нападения незначительные повреждения получила одна из промплощадок на севере края», — написал Махонин в мессенджере «Макс».

Никто не пострадал, отмечает RT. На месте ЧП работают специалисты оперативных служб.

Ранее в башкирском Стерлитамаке обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий.

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:БеспилотникиПермский Край

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