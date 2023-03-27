«Могут забанить!»: Россиянам посоветовали менять доллары на юани и золото
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в эфире НСН рассказал, как россияне могут заработать на китайской валюте.
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в эфире НСН посоветовал россиянам избавляться от наличных долларов, вкладываться в золото или юани. По его словам, на юани можно купить облигации российских корпораций, чтобы на этом зарабатывать.
Ранее член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что американцев ждут невиданные ранее за всю историю США экономические проблемы, если доллар рухнет. Так она отреагировала на предложение российского лидера Владимира Путина переходить в расчетах с другими странами на китайские юани.
«Если у вас доллары в наличной форме, я давно говорил, что от них нужно было избавиться, как только началась вся эта политическая ситуация. Потому что бумажки могут быть забанены по номерам, как это сделали с сирийскими. Российские доллары были специально напечатаны для российских банков, там метки стоят. Бумажки управляемые, они контролируются все. Банкнота – это уникальная вещь, чего нельзя сказать о золотой монете. На золотой монете номера не стоит. Золото – это анонимное средство платежа, не банковский слиток, а именно монета. Если вы хотите быть спокойны за свои сбережения, продавайте доллары и покупайте золото», - рассказал он.
Собеседник НСН также отметил, что хранить наличные доллары невыгодно из-за инфляции. Более надежным вариантом по всем параметрам он назвал китайский юань.
«Наличные доллары нет смысла хранить и из-за инфляции, деньги потеряете. Юани в этом смысле более привлекательные, потому что инфляция в Китае меньше, чем в США. По юаню можно найти депозиты, по доллару нет. На юани, если вы купили их на брокерском счету, вы можете купить облигации российских корпораций. Вы на этом можете зарабатывать. От доллара россиянам сегодня надо уходить, потому что американцы могут еще больше закрутить гайки, например, забанить корреспондентские счета самого национального клирингового центра, то есть, самой биржи. Тогда вы эти доллары оттуда просто не выведете. А с юанем пока никаких проблем нет. Поэтому у вас есть два варианта: купить золото, купить юани и вложиться в облигации», - объяснил Голубовский.
Также эксперт призвал не сбрасывать рубль со счетов. По словам Голубовского, падение рубля близко к завершению, «нефть будет расти, рубль поправится, на облигациях можно хорошо заработать».
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов заявил в пресс-центре НСН, что девальвация доллара является выходом для США из банковского кризиса.
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