Чуть больше минимума. Как проиндексируют пенсии в 2021 году
Страховые пенсии в следующем году увеличатся примерно на тысячу рублей. Дотянуть уровень выплат до международных стандартов таким образом не получится, признают депутаты.
С 1 января 2021 года все страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента. В интервью «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, пенсионеры в среднем получат на тысячу рублей больше.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов совершенно резонно заметил, что «средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум, на который, на самом деле, невозможно прожить».
Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, со своей стороны, заявил НСН, что средняя пенсия в России не дотягивает до мировых стандартов. Выплаты должны быть не ниже 40% от заработной платы, у нас этот показатель ниже.
«Если говорить о том, какую бы хотелось иметь пенсию, то это нормальное желание, чтобы она была выше. Все оценивается в рамках покупательной способности: на что пенсии может хватать, на какие затраты, какие продукты, лекарства, жилищно-коммунальные услуги. Пенсия, ее уровень, сегодня не везде, не во всех направлениях эти проблемы решает», - добавил парламентарий.
Сами россияне называют желаемой и достойной пенсию в среднем в 40 тысяч рублей.
Особый вопрос - индексация пенсий работающим пенсионерам. Министр финансов Антон Силуанов говорит, что «более справедливо« - помогать неработающим пенсионерам,
Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров за справедливость» Андрей Широков в интервью НСН назвал главу финансового ведомства бухгалтером, который перекладывает деньги из кармана в карман.
«Позиция нашей партии такова: индексировать пенсию надо. Работающие помогают наполнять казну, потому что работодатель платит за них налоги и соответствующие отчисления. Министр Силуанов же рассматривает ситуацию с позиции бухгалтера: где-то денег не хватает, оттуда взял – сюда дал. Но в данном случае это не деньги Силуанова. Это деньги работающих пенсионеров. Отдайте им деньги, потому что они их заработали и внесли в копилку Пенсионного фонда», - напомнил собеседник НСН.
Индексация пенсий неработающим пенсионерам прекращена с 2016 года. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий работающих пенсионеров максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 году максимальная прибавка составила 279 рублей.
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