Чуть больше минимума. Как проиндексируют пенсии в 2021 году

С 1 января 2021 года все страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента. В интервью «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, пенсионеры в среднем получат на тысячу рублей больше.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов совершенно резонно заметил, что «средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум, на который, на самом деле, невозможно прожить».

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, со своей стороны, заявил НСН, что средняя пенсия в России не дотягивает до мировых стандартов. Выплаты должны быть не ниже 40% от заработной платы, у нас этот показатель ниже.

«Если говорить о том, какую бы хотелось иметь пенсию, то это нормальное желание, чтобы она была выше. Все оценивается в рамках покупательной способности: на что пенсии может хватать, на какие затраты, какие продукты, лекарства, жилищно-коммунальные услуги. Пенсия, ее уровень, сегодня не везде, не во всех направлениях эти проблемы решает», - добавил парламентарий.

Сами россияне называют желаемой и достойной пенсию в среднем в 40 тысяч рублей.