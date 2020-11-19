«Власть не слышит людей». В Госдуме напомнили о проблеме индексации пенсий
Председатель партии «Справедливая Россия» в эфире НСН заявил, что российская власть часто не слышит народ и не решает его проблемы.
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым упомянул, что у населения есть много претензий к власти. По его словам, эти претензии вполне обоснованные.
Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в эфире НСН согласился с Путиным по поводу справедливости народных претензий.
«Не могу не согласиться с президентом в том, что у граждан всегда много претензий к власти. Как правило, это абсолютно обоснованные претензии. Об этой ситуации я знаю, конечно, не понаслышке, потому что регулярно провожу встречи с избирателями из разных регионов страны и из первых рук получаю от них всю информацию о тех или иных нарушениях. Такую же работу проводят и наши центры защиты прав граждан», — высказался Миронов.
Политик напомнил, что эти центры были созданы пять лет назад при поддержке президента РФ, так как он «хорошо понимает как важно иметь альтернативные общественные инструменты контроля за действиями власти».
В разговоре с НСН лидер «Справедливой России» также озвучил и свои претензии к действующей власти.
«У нашей партии к власти тоже есть претензии. Власть, к сожалению, очень часто не слышит людей и уж совершенно точно плохо решает их проблемы. Один из последних примеров — индексация пенсий работающих пенсионеров. На встрече в режиме онлайн с президентом 6 октября я получил от него поддержу нашего вопроса про необходимость индексировать пенсии работающим пенсионерам. Он сказал, что дал поручение правительству. А правительство, как говорят в таких случаях, ни тпру ни ну», — отметил Миронов.
Политик признал, что у фракции будут вопросы к правительству, хотя Михаила Мишустина «Справедливая Россия» поддержала на посту премьер-министра и в целом ему доверяет.
«Если говорить о смене власти, у нас в законе все прописано: и выборы президента, и выборы Госдумы. Которые, кстати, будут через год, и мы там обязательно примем участие, и, надеюсь, потесним партию власти. Одним словом, все механизмы есть — главное, чего у нас зачастую нет, так это политической воли. Вот ее бы хорошо всем представителям власти проявлять и всегда слышать свой народ», — подытожил Миронов.
Ранее лидер «Справедливой России» заявил, что экономическому блоку правительства пора признать провал пенсионной реформы, так как средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум и на эти средства «невозможно прожить».
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