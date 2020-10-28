«Это не его деньги!» Пенсионеры ответили «бухгалтеру» Силуанову по индексации

Возврат индексации пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив«, потому что работающие получают зарплату и пенсию, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его мнению, «более справедливо« - помогать неработающим пенсионерам,

Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров за справедливость» Андрей Широков в интервью НСН назвал главу финансового ведомства бухгалтером, который перекладывает деньги из кармана в карман.

«Позиция нашей партии такова: индексировать пенсию надо. Работающие помогают наполнять казну, потому что работодатель платит за них налоги и соответствующие отчисления. Министр Силуанов же рассматривает ситуацию с позиции бухгалтера: где-то денег не хватает, оттуда взял – сюда дал. Но в данном случае это не деньги Силуанова. Это деньги работающих пенсионеров. Отдайте им деньги, потому что они их заработали и внесли в копилку Пенсионного фонда», - напомнил собеседник НСН.

«Философия такая: не надо помогать работающим пенсионерам, они работают и помогают сами себе. А у нас в стране каждый десятый пенсионер работает», - отметил Широков.

На заседании Госдумы Антон Силуанов, обосновывая свою позицию, заявил, что пенсия — это компенсация утраченного заработка. Если пенсионер работает, он не теряет свой доход. «Может быть, он небольшой, этот заработок, но в целом он получает и заработок, и пенсию», — добавил Силуанов. По его словам, зарплата в прошлые годы и по прогнозу в среднем растет выше уровня инфляции. Но Андрей Широков уточнил, что в среднем дополнительный заработок работающего пенсионера колеблется в пределах 5-15 тысяч рублей.