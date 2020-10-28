«Это не его деньги!» Пенсионеры ответили «бухгалтеру» Силуанову по индексации
Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров» заявил НСН, что работающие пенсионеры имеют право на индексацию пенсий, потому что работодатель платит за их налоги и отчисления.
Возврат индексации пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив«, потому что работающие получают зарплату и пенсию, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его мнению, «более справедливо« - помогать неработающим пенсионерам,
Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров за справедливость» Андрей Широков в интервью НСН назвал главу финансового ведомства бухгалтером, который перекладывает деньги из кармана в карман.
«Позиция нашей партии такова: индексировать пенсию надо. Работающие помогают наполнять казну, потому что работодатель платит за них налоги и соответствующие отчисления. Министр Силуанов же рассматривает ситуацию с позиции бухгалтера: где-то денег не хватает, оттуда взял – сюда дал. Но в данном случае это не деньги Силуанова. Это деньги работающих пенсионеров. Отдайте им деньги, потому что они их заработали и внесли в копилку Пенсионного фонда», - напомнил собеседник НСН.
«Философия такая: не надо помогать работающим пенсионерам, они работают и помогают сами себе. А у нас в стране каждый десятый пенсионер работает», - отметил Широков.
На заседании Госдумы Антон Силуанов, обосновывая свою позицию, заявил, что пенсия — это компенсация утраченного заработка. Если пенсионер работает, он не теряет свой доход. «Может быть, он небольшой, этот заработок, но в целом он получает и заработок, и пенсию», — добавил Силуанов. По его словам, зарплата в прошлые годы и по прогнозу в среднем растет выше уровня инфляции. Но Андрей Широков уточнил, что в среднем дополнительный заработок работающего пенсионера колеблется в пределах 5-15 тысяч рублей.
«Тенденция наблюдается такая, что всё больше пенсионеров продолжают работать. Но в эпоху пандемии работодатель стремится освободиться от тех, кто не несет ему прибыль. И нужно четко понимать, что работающие пенсионеры продолжают работать по двум причинам: материальная и психологическая. Люди ощущают себя частью коллектива, они не уходят в одиночество. Есть пенсионеры, которые живут только на пенсию, есть те, кому помогают дети, а есть те, кто получает пенсию и продолжают работать. И почему мы им не выплачиваем то, что они заработали?» - задал логичный вопрос член президиума центрального совета «Партии пенсионеров за справедливость» Андрей Широков.
Индексация пенсий неработающим пенсионерам прекращена с 2016 года. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий работающих пенсионеров максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 году максимальная прибавка составила 279 рублей.
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