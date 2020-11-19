Банкрот. Миронов о пенсионной системе России

«Людоедской» назвал существующую в России систему пенсионного страхования лидер думской фракции «Справедливой России». По его словам, она «отнимает у большинства россиян 22% доходов, но всё равно не может обеспечить достойных пенсий».

«Чудовищная неэффективность этой системы сама по себе несет колоссальные политические риски, а все попытки исправить делают её только хуже, так как исправлять проблему маленьких пенсий предлагают исключительно за счет самих пенсионеров, нынешних и будущих», – указал депутат.

По его мнению, нынешнюю пенсионную систему не спасут никакие косметические правки.

«Надо признать, что идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась. Средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум, на которой, на самом деле, невозможно прожить. С накопительными пенсиями всё ещё хуже: в 2022 году их средний размер не превысит 1300 рублей. Даже повышение пенсионного возраста на пять лет не спасло ситуацию. Пришло время признать: действующая пенсионная система не обеспечит достойных пенсий, она банкрот», – говорится в заявлении Миронова.

В качестве выхода из сложившейся ситуации парламентарий предлагает вернуться к практике выплаты пенсий из бюджета. Туда же должны поступать и пенсионные отчисления граждан. В числе прочего это «срежет все нецелевые расходы, включая оплату дворцов и раздутого штата» Пенсионного фонда России. А главное, даст пенсионерам хоть какие-то гарантии, резюмировал Миронов.

Как уже писала НСН, реформа пенсионной системы в России практически не прекращалась с 1990 года – момента создания Пенсионного фонда РФ. Успехи ее таковы, что шесть лет назад, в 2014 году, власть была вынуждена принять решение о заморозке накопительной части пенсий, направив отчисления на нее в размере 6% от зарплаты на выплаты нынешним пенсионерам. И мораторий ежегодно продлевается. Зато расходы на обеспечение деятельности ПФР и его территориальных органов, как следует из открытых данных на сайте ведомства, в текущем году составят 111 миллиардов 542 миллиона 780 тысяч рублей. Этой суммы хватило бы для выплаты пенсий более чем полумиллиону пенсионеров в течение года.

И трудно не согласиться с Мироновым в том, что именно государство должно быть гарантом достойной, а не нищенской жизни своих граждан на старости лет. А не потворствовать возведению «дворцов».

