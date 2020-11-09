В «Единой России» оценили желание россиян иметь пенсию в 40 тысяч

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов в эфире НСН признал, что средняя пенсия в России не дотягивает до мировых стандартов.



Россияне считают достойной пенсию в размере 40 тысяч рублей в месяц, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы Superjob. Москвичи рассчитывают на 44,5 тысячи рублей, жители Санкт-Петербурга - на 43,5 тысячи. Третью строчку заняли хабаровчане, которые называют достойной пенсию в 43,4 тысячи рублей. Самыми нетребовательными среди участников опроса оказались жители Набережных Челнов, которым оказалось достаточно 35,1 тысячи.

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов в эфире НСН признал, что средняя пенсия в России не дотягивает до мировых стандартов.

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«Если говорить об оценках Международной федерации труда, уровень пенсии не должен быть ниже 40% от заработной платы. Если говорить о сегодняшней средней заработной плате в стране, то замещение не дотягивает до 40%», - отметил Неверов.

При этом очевидно, что многим россиянам не хватает пенсии даже на текущие расходы,

«Если говорить о том, какую бы хотелось иметь пенсию, то это нормальное желание, чтобы она была выше. Все оценивается в рамках покупательной способности: на что пенсии может хватать, на какие затраты, какие продукты, лекарства, жилищно-коммунальные услуги. Пенсия, ее уровень, сегодня не везде, не во всех направлениях эти проблемы решает», - добавил парламентарий.

Собеседник НСН не стал рассуждать о том, сильно ли вырастет пенсия россиян в ближайшие годы. По его словам, всё зависит от того, какой механизм формирования Пенсионного фонда власти сочтут предпочтительным.

Также выяснилось, что запросы мужчин выше, чем женщин. Первые в среднем называли сумму в 41,3 тысячи рублей, вторые - 38,5 тысячи.В сентябре средний размер пенсии в России составлял 16,5 тысячи рублей.

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