В «Единой России» оценили желание россиян иметь пенсию в 40 тысяч
Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов в эфире НСН признал, что средняя пенсия в России не дотягивает до мировых стандартов.
Россияне считают достойной пенсию в размере 40 тысяч рублей в месяц, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы Superjob. Москвичи рассчитывают на 44,5 тысячи рублей, жители Санкт-Петербурга - на 43,5 тысячи. Третью строчку заняли хабаровчане, которые называют достойной пенсию в 43,4 тысячи рублей. Самыми нетребовательными среди участников опроса оказались жители Набережных Челнов, которым оказалось достаточно 35,1 тысячи.
Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов в эфире НСН признал, что средняя пенсия в России не дотягивает до мировых стандартов.
«Если говорить об оценках Международной федерации труда, уровень пенсии не должен быть ниже 40% от заработной платы. Если говорить о сегодняшней средней заработной плате в стране, то замещение не дотягивает до 40%», - отметил Неверов.
При этом очевидно, что многим россиянам не хватает пенсии даже на текущие расходы,
«Если говорить о том, какую бы хотелось иметь пенсию, то это нормальное желание, чтобы она была выше. Все оценивается в рамках покупательной способности: на что пенсии может хватать, на какие затраты, какие продукты, лекарства, жилищно-коммунальные услуги. Пенсия, ее уровень, сегодня не везде, не во всех направлениях эти проблемы решает», - добавил парламентарий.
Собеседник НСН не стал рассуждать о том, сильно ли вырастет пенсия россиян в ближайшие годы. По его словам, всё зависит от того, какой механизм формирования Пенсионного фонда власти сочтут предпочтительным.
Также выяснилось, что запросы мужчин выше, чем женщин. Первые в среднем называли сумму в 41,3 тысячи рублей, вторые - 38,5 тысячи.В сентябре средний размер пенсии в России составлял 16,5 тысячи рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+21 798 / сут.
Умерли
30 793+256 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+10 722 / сут.
- Песков прокомментировал отставки федеральных министров
- Топ-менеджера банка «Траст» оставили под арестом
- Правительство РФ выделит циркам и зоопаркам 230 млн рублей
- Песков назвал тревожной ситуацию в коронавирусом в России
- В Ростуризме рассказали, где россияне отдохнут в Новый год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru