В Германии назвали признаки «заката» доллара

Он привел три фактора, которые говорят об этом. Так, инфляция доллара подорвет мировое доверие в ценности валюты. Эксперт напомнил, что рост цен в США достигает восьми процентов. Кроме того, негативно отразятся на состоянии американской национальной валюты и ограничительные меры, введенные против России.

«Самое грозное оружие в арсенале антироссийских санкций — замораживание московских валютных резервов в других центральных банках», — пишет для издания экономист. По его словам, если в результате такого обращения с деньгами суверенной РФ возникнут опасения, что Вашингтон в любой момент может конфисковать валютные активы и других стран, такой подрыв доверия серьезно навредит доллару.

На состояние американской экономики, по словам Мюллера, так же оказывает влияние ситуация на Украине.

Санкции Запада против Банка России будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто урегулирование вокруг Украины, после чего страны должны будут прийти к определенным договоренностям, в том числе и о разморозке золотовалютных резервов, заявил бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

