Названа валюта, которая может заменить доллар

По его словам, растущие объемы торгов этой валютой на бирже объясняется тем, что экономика Китая — вторая по величине после США, а для России КНР — крупнейший партнер во внешней торговле.

На фоне антироссийских санкций, а также добровольного отказа многих внешнеторговых контрагентов от взаимодействия с компаниями России, ожидается увеличение объема торговых операций между Москвой и Пекином, в том числе взаимных расчетов в юанях и рублях.

Бабин считает, что повышает актуальность китайской валюты для российских инвесторов. Среди плюсов китайской валюты — возможность дальнейшего увеличения ликвидности и складывающуюся благоприятно для дальнейшего наращивания экономических связей геополитическую ситуацию.

К отрицательным моментам относится риск длительного снижения курса юаня к другим валютам на фоне зависимости от торговли сырьем и геополитики.

Для вложений на долгий срок необходимо отдать предпочтение японской иене и швейцарскому франку.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае запрета на совершение операций в долларах Россия сможет перейти на платежи в евро или китайских юанях.

