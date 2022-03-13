Названа валюта, которая может заменить доллар
Для кратко- и среднесрочных инвестиций подойдет китайский юань, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта по фондовому рынку Дмитрия Бабина.
По его словам, растущие объемы торгов этой валютой на бирже объясняется тем, что экономика Китая — вторая по величине после США, а для России КНР — крупнейший партнер во внешней торговле.
На фоне антироссийских санкций, а также добровольного отказа многих внешнеторговых контрагентов от взаимодействия с компаниями России, ожидается увеличение объема торговых операций между Москвой и Пекином, в том числе взаимных расчетов в юанях и рублях.
Бабин считает, что повышает актуальность китайской валюты для российских инвесторов. Среди плюсов китайской валюты — возможность дальнейшего увеличения ликвидности и складывающуюся благоприятно для дальнейшего наращивания экономических связей геополитическую ситуацию.
К отрицательным моментам относится риск длительного снижения курса юаня к другим валютам на фоне зависимости от торговли сырьем и геополитики.
Для вложений на долгий срок необходимо отдать предпочтение японской иене и швейцарскому франку.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае запрета на совершение операций в долларах Россия сможет перейти на платежи в евро или китайских юанях.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,3 млн+48 154 / сут.
Умерли
360 тыс.+630 / сут.
Выздоровели
15,4 млн+157 тыс. / сут.
- СМИ: бензин в России подешевеет максимум на 4 рубля за литр
- Названа валюта, которая может заменить доллар
- Боррель: Россия может расширить военную деятельность против НАТО
- Минпромторг России потребовал от металлургов снизить цены на продукцию
- СМИ: Украина получит от США противотанковые и зенитные системы
- Европарламент: отстранение российских спортсменов является расизмом
- Давление Запада: Вучич сообщил, что Сербия сократит число авиарейсов в Россию
- Рогозин: Жадность заставит западные бренды вернуться в Россию
- В России жалуются на сбои в работе Telegram
- На Украине объявлена охота на желающих эвакуироваться в Россию граждан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru