Слабость и сила доллара: Можно ли списать со счетов американскую валюту
Несмотря на вызванные санкциями против РФ экономические сложности в странах Запада, говорить о слабости доллара пока не приходится, считают эксперты.
Доллар может утратить свои позиции ведущей мировой валюты. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на экономиста Хенрика Мюллера.
ТРИ ПРИЧИНЫ
Среди факторов, подрывающих стабильность доллара, Мюллер назвал инфляцию, излишне жесткие санкции, а также конфликт на Украине. Все три этих процесса подорвут мировое доверие в ценности валюты, уверен эксперт.
Мюллер напомнил, что рост цен в США уже достигает восьми процентов. На состояние американской экономики, по словам Мюллера, так же оказывает влияние ситуация на Украине. Однако самой неприятной чертой современной экономической политики США, вредящей американской валюте, Мюллер назвал санкции.
«Самое грозное оружие в арсенале антироссийских санкций — замораживание московских валютных резервов в других центральных банках», — пишет для издания экономист. По его словам, если в результате такого обращения с деньгами суверенной РФ возникнут опасения, что Вашингтон в любой момент может конфисковать валютные активы и других стран, такой подрыв доверия серьезно навредит доллару.
В тексте указа отмечается, что запрещается любые поставки и продажа банкнот, номинированных в долларах США, «правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в России».
СИТУАЦИЯ В РОССИИ
При этом российская валюта переживает куда более суровые времена, чем доллар. Россияне настолько активно начали скупать валюту, что ЦБ 9 марта временно приостановил ее покупку. Также накладывается запрет на снятие свыше $10 тысяч с валютных вкладов. Снять больше этой суммы можно в рублях по курсу ЦБ РФ на день выдачи. Ряд экспертов передает, что на этом фоне активизировались черные валютные рынки, пользоваться которыми и незаконно, и опасно.
Банки начали брать немалую комиссию за выдачу наличных долларов физическим лицам - которую, однако, вскоре запретил совет директоров ЦБ. Отмечается, что запрет будет действовать с 9 марта по 9 сентября текущего года.
Более того, президент США Джо Байден запретил любые поставки долларовых банкнот в Россию. Глава Соединенных Штатов подписал соответствующий указ 11 марта. В тексте указа отмечается, что запрещается любые поставки и продажа банкнот, номинированных в долларах США, «правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в России».
Курс рубля к доллару по состоянию на утро 16 марта составляет 109 рублей. Однако еще 7 марта американская валюта торговалась по 137 рублей, что является историческим максимумом. В настоящий момент наблюдается относительная стабилизация курса, однако никто не может достоверно сказать, как долго это продлится.
Глава Минфина России Антон Силуанов также признал, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов РФ. По его словам, это примерно половина резервов, которые были у страны. Также Силуанов подчеркнул, что часть золотовалютных резервов находится в китайских юанях, а страны Запада сейчас давят на Китай, чтобы ограничить торговлю с Россией.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Санкции Запада против Банка России будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто урегулирование вокруг Украины, после чего страны должны будут прийти к определенным договоренностям, в том числе и о разморозке золотовалютных резервов, заявил бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«По высказыванию Владимира Путина, нам объявили экономическую войну. Если будут достигнуты какие-то решения, которые приведут к снятию санкций, то, видимо, эта часть санкций тоже будет сниматься и резервы будут размораживаться. Но, думаю, что это надолго, пока не будет достигнуто урегулирование вокруг украинского вопроса», - предположил Дубинин.
Еще 7 марта экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что падение курса рубля только начинается, а радикальные ограничения в связи с российской спецоперацией на Украине его только усилят.
«Мы сейчас в самом начале длинного пути в смысле падения курса рубля, просто оно будет неравномерным – то ускоряться, то замедляться… Любые новые ограничения могут стимулировать дальнейшее падение курса рубля. Чем более радикальными они будут, тем больше будет падать рубль... Сейчас макроэкономических факторов уже нет, осталась одна геополитика. Она будет определять курс рубля на протяжении достаточно длительного времени. Дно, конечно, у него есть, но пока что никто не знает, где», - сказал Ракша.
При этом первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев посоветовал россиянам конвертировать денежные вклады в золото.
«Доллар сегодня использовать невозможно, платежные системы не работают, выезд запрещен. Что люди будут перелезать через колючую проволоку? Зачем нужен этот доллар? Он сегодня дорогой, а завтра обязательно будет дешевый. До бесконечности он расти не будет. А золото – это самая твердая валюта», - отметил он.
На фоне интереса россиян к инвестициям в золото президент Владимир Путин подписал закон, который вводит драгоценные металлы в слитках в инвестиционный оборот для физических лиц. Данный закон также освобождает от НДС операции по продаже банками россиянам драгметаллов в слитках, изъятых из хранилищ.
Кроме золота, альтернативой для расчетов, а также кратко- и среднесрочных инвестиций может стать китайский юань. Такое мнение выразил эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин. По его словам, на фоне антироссийских санкций, а также добровольного отказа многих внешнеторговых контрагентов от взаимодействия с компаниями России, ожидается увеличение объема торговых операций между Москвой и Пекином, в том числе взаимных расчетов в юанях и рублях. Наладить торговлю в национальных валютах предлагают и Индии.
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