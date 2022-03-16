Слабость и сила доллара: Можно ли списать со счетов американскую валюту

«Самое грозное оружие в арсенале антироссийских санкций — замораживание московских валютных резервов в других центральных банках», — пишет для издания экономист. По его словам, если в результате такого обращения с деньгами суверенной РФ возникнут опасения, что Вашингтон в любой момент может конфисковать валютные активы и других стран, такой подрыв доверия серьезно навредит доллару.

В тексте указа отмечается, что запрещается любые поставки и продажа банкнот, номинированных в долларах США, «правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в России».

СИТУАЦИЯ В РОССИИ



При этом российская валюта переживает куда более суровые времена, чем доллар. Россияне настолько активно начали скупать валюту, что ЦБ 9 марта временно приостановил ее покупку. Также накладывается запрет на снятие свыше $10 тысяч с валютных вкладов. Снять больше этой суммы можно в рублях по курсу ЦБ РФ на день выдачи. Ряд экспертов передает, что на этом фоне активизировались черные валютные рынки, пользоваться которыми и незаконно, и опасно.

Банки начали брать немалую комиссию за выдачу наличных долларов физическим лицам - которую, однако, вскоре запретил совет директоров ЦБ. Отмечается, что запрет будет действовать с 9 марта по 9 сентября текущего года.

Более того, президент США Джо Байден запретил любые поставки долларовых банкнот в Россию. Глава Соединенных Штатов подписал соответствующий указ 11 марта. В тексте указа отмечается, что запрещается любые поставки и продажа банкнот, номинированных в долларах США, «правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в России».