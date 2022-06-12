Песков: Путин на площадке ПМЭФ не будет встречаться с иностранными бизнесменами

Традиционной встречи Владимира Путина с представителями иностранного бизнеса на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью ТАСС.

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«Нет, в этом году не планируется. Но мы не исключаем каких-то отдельных встреч с предпринимателями или с группами предпринимателей», - отметил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что встреч подобного формата бывает «много на полях форума», пишет Газета.ru.

Ранее Песков анонсировал встречу Путина с руководителями российских СМИ и корреспондентами, освещающими события на Украине, на ПМЭФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВстречаПМЭФПесковДмитрий Песков
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