Песков: Путин на площадке ПМЭФ не будет встречаться с иностранными бизнесменами

«Нет, в этом году не планируется. Но мы не исключаем каких-то отдельных встреч с предпринимателями или с группами предпринимателей», - отметил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что встреч подобного формата бывает «много на полях форума», пишет Газета.ru.

Ранее Песков анонсировал встречу Путина с руководителями российских СМИ и корреспондентами, освещающими события на Украине, на ПМЭФ.

