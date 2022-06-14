Президент Армении примет участие в ПМЭФ
14 июня 202212:28
Президент Армении Ваагн Хачатрян примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Мероприятие пройдет с 15 по 18 июня, пленарное заседание запланировано на 17 июня.
Ранее стало известно, что в ПМЭФ примет участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru